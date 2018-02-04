"Аэрофлот" отменил более 30 рейсов из Шереметьева

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. "Аэрофлот" отменяет 33 рейса, прибывающих или следующих из аэропорта Шереметьево, из-за плохих погодных условий в столичном регионе. Об этом сообщается в воскресенье на сайте компании.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями Аэрофлот вносит изменения в расписание рейсов на 4 и 5 февраля 2018 года", - говорится в сообщении. Согласно опубликованному списку, отменены 20 рейсов на 4 февраля и 13 - на 5 февраля. Вылет еще девяти рейсов будет задержан.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Московского авиаузла из-за непогоды отменены или задержаны 147 авиарейсов.

Снегопад, накрывший регион в субботу, стал рекордным, высота сугробов в Москве достигла к утру 4 февраля 43 см, в воскресенье снегопад продолжился. Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в столичном регионе на 4-5 февраля, население предупреждают о метели и снежных заносах.