Московский долгострой "Царицыно" завершит компания "Мосотделстрой №1"

МОСКВА, 28 февраля /ТАСС/. Власти Москвы назвали компанию, которая достроит проблемный жилой комплекс "Царицыно" на юге города. Об этом говорится в сообщении Москомстройинвеста по итогам совещания с дольщиками комплекса при участии вице-мэра столицы Марата Хуснуллина.

"Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что ЖК "Царицыно" будет достроен за счет бюджетных средств путем передачи объекта незавершенного строительства в рамках процедуры банкротства новому застройщику - городской организации. Этим застройщиком станет АО "Мосотделстрой №1", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

Финансирование строительных работ будет осуществляться за счет увеличения уставного капитала общества, сказал заммэра. Объект будет передан компании в рамках процедуры банкротства застройщика - АО "Московский комбинат хлебопродуктов" (МКХ), отметил Хуснуллин.

Городской застройщик сможет выйти на объект в рамках процедуры конкурсного производства после согласования кандидатуры нового застройщика федеральным Минстроем и передачи Арбитражным судом Московской области объекта незавершенного строительства новому застройщику, сказал Хуснуллин.

Требования, с которыми кредиторы заявляются к МКХ, не повлияют на передачу объекта новому застройщику, кроме того, граждане, которые расторгли договоры участия в долевом строительстве (ДДУ) с застройщиком, имеют право обратиться в суд для восстановления их действия, заключил Хуснуллин.

Как сообщалось ранее, процедура наблюдения в отношении АО "МКХ" введена судом в октябре 2017 года. Владельцем "Мосотделстрой №1" является столичный департамент городского имущества, следует из данных СПАРК. Уставной капитал общества составляет 95,8 млн рублей.

История долгостроя ЖК "Царицыно"

Строительство ЖК "Царицыно" с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия МКХ, входящего в группу компаний "Настюша", начал в 2006 году. Застройщик обязался полностью сдать объект в 2012 году, однако эти сроки неоднократно переносились. За время реализации проекта застройщик заключил 4017 ДДУ, по 3265 договорам обязательства не исполнены, так как строительство жилого комплекса было приостановлено.

Владелец группы Игорь Пинкевич в настоящее время находится под арестом по делу о мошенничестве при строительстве жилых комплексов "Царицыно-1" и "Царицыно-2".

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что на основе поправок в законодательство о долевом строительстве и банкротстве власти Москвы возьмут на себя ответственность по достройке ряда наиболее проблемных объектов, включая жилые комплексы "Царицыно", "Академ-палас" и "Терлецкий парк".