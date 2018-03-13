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Гигантские качели появятся в московском парке "Остров мечты"

Москва
13 марта, 10:25 UTC+3

Аттракцион под названием "Храм огня" будет размещен в зоне парка "Затерянный мир", посвященной доисторическому миру, динозаврам и сказочным существам

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Самые большие в Москве качели, на которых смогут одновременно поместиться до 40 человек, установят в открывающемся в 2019 году парке "Остров мечты" на юге столицы. Об этом сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"Эти качели станут одним из главных аттракционов. Одновременно они смогут вместить 40 человек и станут самыми большими в Москве. <...> Качели будут работать в нескольких режимах - от спокойного до экстремального, который предусматривает резкие перепады высоты и быстрое круговое вращение. Аттракцион рассчитан на разные возрастные группы, его смогут посещать и дети старше 11 лет", - говорится в сообщении.

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Аттракцион под названием "Храм огня" будет размещен в зоне парка "Затерянный мир", посвященной доисторическому миру, динозаврам и сказочным существам. Качели, которые смогут поднять посетителей на высоту до 20 метров, будут расположены в центре "святилища", стилизованного под руины древнего индейского города. "Гостей будут катать над водяными струями светомузыкальных фонтанов и потоками искусственного огня. Имитацию пламени создадут при помощи спецэффектов", - отмечается на портале.

"Остров мечты" в Нагатинской пойме примет первых посетителей в 2019 году. Он будет включать природный парк и крытый парк аттракционов. В крытой части будет 27 аттракционов, отель на 410 номеров, детская яхтенная школа, рестораны и магазины. Под стеклянным куполом разместятся большая центральная площадь и городской променад, концертный зал на 3,8 тыс. зрителей и кинотеатр с 17 залами.

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