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В центре Москвы 18 марта изменят схему движения транспорта

Москва
17 марта, 11:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

В связи с проведением концерта на Красной площади, на Театральном проезде ограничат движение по крайней правой полосе, а в районе Большого и Малого театров временно отменят парковку

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МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Ограничения в движении городского транспорта вводят в центре Москвы 18 марта с 14:00 в связи с проведением на Красной площади праздничного концерта "Россия. Севастополь. Крым". Об этом в субботу сообщила пресс-служба московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

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"На Театральном проезде на участке от улицы Петровка до Лубянской площади будет ограничено движение по крайней правой полосе. Кроме того, в районе Большого театра (Театральная пл., д. 1) и Малого театра (Театральный пр., д. 1) временно будет отменена парковка", - сообщили в пресс-службе.

На время проведения концерта отменят остановку наземного городского транспорта "Манежная площадь" на Моховой улице, однако близлежащие остановки будут работать в штатном режиме.

Митинг-концерт "Россия. Севастополь. Крым" в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией пройдет 18 марта на Манежной площади в Москве. Акция начнется в 21:30 мск, вход на нее свободный.

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