Россия готовится ко встрече четвертой годовщины воссоединения с Крымом

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российские города встретят четвертую годовщину воссоединения Крыма с Россией, которая будет отмечаться 18 марта, массовыми митингами-концертами, народными гуляньями, фестивалями мировой и крымской кухни и красочными фейерверками, рассказали ТАСС организаторы праздничных мероприятий и представители местных властей.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта 2014 года по итогам референдума подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России, через три дня документ ратифицировало Федеральное собрание.

За воссоединение полуострова с Россией высказались 96,7% крымчан и 95,6% севастопольцев при явке более 80%.

Референдум провели после государственного переворота в Киеве, который произошел в феврале 2014 года.

Празднование в Крыму и Севастополе

Основные мероприятия развернутся 18 марта в Крыму. Севастополь начал празднование еще 14 марта митингом-концертом на площади Нахимова, собравшим около 40 тыс. зрителей.

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В день годовщины референдума, 16 марта, в Севастополе состоится мотопробег байк-клуба "Ночные волки". Акция завершится презентацией документального фильма "Русский реактор", который сняли по мотивам прошлогоднего байк-шоу. Он представляет собой изложение истории России от свержения царской власти в 1917 году до наших дней.

Музей героической обороны и освобождения Севастополя 17 марта впервые проведет на Малаховом кургане фестиваль "Мы вместе!".

Под вечерним небом на стенах Оборонительной башни Корниловского бастиона оживут картины героических дней, перед зрителями предстанут герои двух оборон Севастополя (1854-1855 гг. и 1941-1942 гг.) - легендарные адмиралы Истомин, Корнилов и Нахимов, возглавившие защиту города во время Крымской войны, капитан-лейтенант Матюхин и майор Моздалевский, командовавшие на Малаховом кургане во время обороны города в Великую Отечественную.

Гостей фестиваля ждет концертная программа и театрализованное представление исторических клубов Севастополя и Крыма. Специальными гостями фестиваля станут участники международного фестиваля "Земля добра и мира" - оркестр волынок города Крайсчёрч из Новой Зеландии.

В Симферополе 18 марта запланирована обширная развлекательная программа на площади Ленина. Здесь откроется ярмарка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и народных ремесел, пройдут спортивные мастер-классы, будет работать площадка для сдачи норм ГТО, состоятся показательные выступления спортсменов, соревнования по различным видам спорта, в том числе по национальным, предусмотрена детская развлекательно-познавательная зона, будут работать различные аттракционы.

Вечером там же пройдет праздничный концерт с участием крымских артистов, а также Государственного казачьего ансамбля песни и танца "Ставрополье". Завершатся торжества выступлением группы "Дискотека Авария" и праздничным салютом.

Мероприятия на Северо-Западе России

Морозная погода не помешает регионам Северо-Запада России присоединиться к празднику.

В Архангельске, по прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до минус 10 градусов. "Для нас это совсем не холодно. У нас своя большая программа подготовлена: хоровые, народные коллективы, ну и столичные гости - группа "Уматурман", - рассказал ТАСС председатель Общественной палаты региона Александр Андреев.

Еще холоднее будет в Сыктывкаре - до 20 градусов мороза, однако, как сообщили в пресс-службе городской администрации, это не помешает проведению концерта творческих коллективов, а согреться гостям поможет полевая кухня, которую развернут на площади "Под часами".

На площади Победы в Калининграде, как ожидается, соберутся до 5 тыс. человек.

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"Мы проводим акцию в этот день каждый год с 2014 года, собираемся для того, чтобы высказать нашу поддержку воссоединению Крыма с Россией. Россия никогда не забывала Крым и Севастополь, и мы всегда будем поддерживать эти регионы", - сказал ТАСС представитель калининградского Союза ветеранов Великой Отечественной войны Владимир Нижегородцев.

В Петрозаводске митинг завершится дуэлью фейерверков "Огни России", в которой сразятся пиротехники из Сергиева Посада и Омска. "Фейерверк станет одним из самых крупных в истории столицы Карелии", - рассказали ТАСС в пресс-службе министерства культуры республики.

В Псковской области пройдут соревнования по лыжным гонкам и плаванию, а Госархив региона представит выставку уникальных документов "Общая история: Крым и Псковская губерния", рассказывающих о связях Пскова с Крымом и Севастополем.

"Эти материалы хранятся в фондах нашего архива, являются уникальными, ранее они нигде не публиковались. На выставке в Пскове более 50 таких документов", - сообщил ТАСС директор архива Валерий Кузьмин.

Экспозиция расскажет об известных жителях области, жизнь которых связана с историей Крыма и Черноморского флота, а также об участии псковичей в сборе средств на строительство в Севастополе храма святого Николая и храма святого князя Владимира на месте древнего Херсонеса.

Как сообщили в пресс-службе администрации Северодвинска Архангельской области, в городе на стадионе "Строитель" вечером 18 марта начнется ледовое шоу "Искры зимы".

Кульминацией праздника станет флэшмоб с приветствием жителям Севастополя и Крыма - его видеозапись организаторы направят в правительство Севастополя, с которым Северодвинск роднит договор о побратимстве и Севастопольский морзавод, который является филиалом Северодвинского центра судоремонта "Звездочка".

Гигантский триколор и кухня народов мира

В нескольких регионах страны пройдут митинги в честь годовщины воссоединения.

В Саратове он состоится на одной из центральных площадей города - площади Чернышевского, которую украсят флагами, плакатами и шарами цветов российского флага, на празднике ожидается около 4 тыс. горожан.

В Черкесске дату отметят митингом-концертом и шествием с 30-метровым российским триколором, который молодые активисты пронесут по проспекту Ленина на театральную площадь города. В Кабардино-Балкарии участники акции выстроятся в слово "Россия".

"В Чечне в митинге ожидается участие более 50 тыс. человек. Вечером на центральной площади Грозного, перед мечетью "Сердце Чечни", мы продемонстрируем единство нашей республики и страны в целом", - рассказал ТАСС председатель Федерации профсоюзов Чечни Хусайн Солтагереев.

Митинг в Якутске продолжится весенним фестивалем единения народов. В этот день в Старом городе представят широкую культурную программу - общины и диаспоры угостят пришедших национальными блюдами, пройдут веселые игры и конкурсы для детей, состоится выставка- ярмарка изделий народных мастеров и многое другое.

"Примечательно, что после воссоединения Крыма с Россией дружба якутян и крымчан стала еще крепче и приобрела официальный статус. 10 июля 2014 года произошло историческое событие: столица северного края - город Якутск и южный город-порт Севастополь стали городами-побратимами. Тем самым были закреплены исторические связи и многолетние дружеские отношения двух наших городов", - рассказала ТАСС замглавы Якутска Евдокия Евсикова.

Массовые гулянья и фестивали блюд крымской кухни пройдут 18 марта в селах Адыгеи, где всех желающих будут угощать шашлыком, супом шулюм, пловом, горячей выпечкой к чаю с горными травами.

"Праздничные концерты, спортивные соревнования, конкурсы, викторины и, главное, фестивали блюд крымской кухни начнутся утром в каждом населенном пункте горной части республики. Здесь всегда много туристов со всех регионов России, в нашем районе проживает много казаков, поэтому мы накроем столы в казачьих куренях прямо под открытым небом и будем угощать гостей блюдами крымской кухни. Конечно же, дегустации будут проходить бесплатно", - рассказала ТАСС руководитель управления культуры Майкопского района Елена Казанцева.

От звезд эстрады до классической музыки

В день праздника в российских городах выступят популярные артисты. Автор песни "Как упоительны в России вечера" Александр Добронравов споет для жителей Брянска, в Волгограде на площади Павших борцов выступит Сати Казанова, в Чите ждут рок-группу "Братья Гримм", в Новосибирск приедет Александр Маршал, в Красноярске на сцену выйдут Олег Газманов и артисты московского лейбла Black Star. В Барнауле праздник отметят выступлением праздничного хора Свято-Данилова монастыря из Москвы и рок-музыканта Александра Скляра.

Праздничный концерт состоится на Стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге.

Вечерняя программа на сцене под открытым небом начнется через полчаса после завершения работы избирательных участков, где жители города будут голосовать на выборах президента РФ. На концерте выступят певицы Ирина Дубцова и Бьянка, народный артист России, солист Мариинского театра Василий Герелло и другие.

В Ленинградской области пройдет концерт оркестра "Таврический", которому в 2017 году присвоен статус государственного Симфонического оркестра Ленинградской области. В состав коллектива, созданного по образу оркестра XVIII века, служившего князю Григорию Потемкину-Таврическому, входят музыканты-виртуозы из России, Финляндии, Коста-Рики, Монголии, Белоруссии, Украины, Молдавии, Казахстана.

Как рассказали ТАСС в областном комитете по культуре, на концерте "Россия, мы вместе" во Всеволожском районе оркестр исполнит произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Свиридова, Шостаковича, Петрова, Дунаевского, Шварца.

В честь праздника проезд в общественном транспорте во многих городах, в частности, в Рязани и Майкопе, будет бесплатным.