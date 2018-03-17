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Новый участок салатовой ветки московского метро откроют в течение недели

Москва
17 марта, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

После ввода новых станций улучшится транспортная доступность трех районов САО

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МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена со станциями "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Селигерская" откроют для пассажиров в течение ближайшей недели. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

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"Станции все открыты, идет обживание. В течение ближайшей недели будет подписан акт ввода, откроется участок", - сказал он.

Северный участок Люблинско-Дмитровской линии начали возводить еще 25 лет назад, но стройку заморозили. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, в 2011 году работы возобновились.

После открытия северного участка салатовой ветки улучшится транспортная доступность районов Бескудниково, Западное и Восточное Дегунино.

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