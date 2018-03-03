Три новые станции салатовой линии метро Москвы откроют для пассажиров в марте

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" северного участка Люблинско-Дмитровской линии московского метро могут открыться для пассажиров в марте. Об этом сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Надеюсь, что в марте поедем с пассажирами. Метро - это очень сложный объект, мы сейчас проводим комплексные испытания, если даже малейшая система дает сбой, мы пока ее не устраним, не запустим всю линию. Поэтому мы намереваемся где-то запустить участок в середине марта. Конечная дата будет ясна после того, когда мы 10 марта проведем окончательно комплексные испытания", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что работы на участке салатовой линии подходят к "финишной прямой". "Фактически работы уже закончены, идет благоустройство, пуско-наладка оборудования, обкатка рельсов. Метрополитен начинает принимать помещения, в полном составе сотрудники метрополитена уже наняты на работу", - добавил заммэра.

По его словам, новая станция "Селигерская" будет большим транспортно-пересадочным узлом (ТПУ), "который сейчас будет введен в первый этап - для движения общественного транспорта". "Вторым этапом, в течение двух лет, будет завершено строительство всего ТПУ", - добавил заммэра.

В субботу, 10 марта, прекращено движение поездов между станциями "Марьина Роща" и "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской линии в связи с вводом в эксплуатацию строящихся станций "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".

Ранее пресс-служба Московской подземки сообщила ТАСС, что с открытием новых станций метро в шаговой доступности появится у жителей Бескудниковского района, улучшится транспортная доступность районов Западное и Восточное Дегунино. Пользоваться станциями будут ежедневно порядка 150 тыс. пассажиров. При этом станция "Петровско-Разумовская" разгрузится в среднем на 20-30%, а станция Московского центрального кольца (МЦК) "Окружная" - на 40%.

Строительство северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии началось в 2011 году.

Продление за МКАД

Власти Москвы также планируют продлить салатовую линию метро за МКАД к 2022 году, построив три новые станции - "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех".

"Первым этапом мы продлеваем Люблинско-Дмитровскую линию до станции "Лианозово", это продление возможно, я думаю, к концу 2019 года - середине 2020 года. Вторая часть - продление линии до Северного поселка (станция "Физтех" - прим. ТАСС), я думаю, что это 2021-2022 годы", - сказал Хуснуллин.

Поскольку станция метро "Лианозово" будет связана с железнодорожной станцией, то на этом участке появится ТПУ. "В районе Северный пока мы тоже прорабатываем возможность строительства ТПУ, чтобы люди из области по Дмитровскому шоссе могли, не въезжая в город, пересаживаться на метро", - заключил заммэра.