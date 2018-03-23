Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Почти 2 тыс. зданий и объектов Москвы отключат подсветку в "Час Земли" 24 марта

Москва
23 марта, 9:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Впервые в этом году к акции присоединятся, в частности, объекты МЦК, парк "Зарядье", а также некоторые башни "Москва-Сити"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Более 1,9 тыс. московских зданий и объектов отключат подсветку во время участия в экологической акции "Час Земли", которая пройдет 24 марта. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

С 20:30 до 21:30 мск подсветка отключится на "более чем 1900 зданиях и объектах", в том числе на Московском Кремле, храме Христа Спасителя, Большом театре, здании Госдумы и Совета Федерации, стадионе "Лужники", павильонах ВДНХ, Останкинской телебашне. "Впервые в этом году к акции присоединятся несколько общеобразовательных школ, мосты и объекты МЦК, парк "Зарядье", а также некоторые башни "Москва-Сити", - добавили в пресс-службе.

Москва принимает участие в акции "Час Земли" в десятый раз, первый раз состоялся в 2009 году. В прошлом году в городе на время акции отключили подсветку 14 парков и 1,7 тыс. зданий, что позволило столице сэкономить до 22,5 МВт электроэнергии.

Впервые акцию провели в Австралии в 2007 году, в следующем году она получила мировую поддержку. Ее суть в том, что в одно и то же время на один час люди по всему миру добровольно отключают свет и электроприборы, а на зданиях, являющихся символами тех или иных стран, гаснет внешняя декоративная подсветка. "Час Земли" проводится ежегодно в последнюю субботу марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
2
Источник: страны ЕС изучают возможность отзыва своих дипломатов из РФ из-за дела Скрипаля
3
Песков убежден, что Путин не намерен менять Конституцию РФ под себя
4
Китай опубликовал список товаров из США, на которые могут ввести пошлины
5
ЕС отзывает посла в России в связи с делом Скрипаля
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Мэй проигнорировала вопрос ТАСС о доказательствах против РФ по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама