Почти 2 тыс. зданий и объектов Москвы отключат подсветку в "Час Земли" 24 марта

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Более 1,9 тыс. московских зданий и объектов отключат подсветку во время участия в экологической акции "Час Земли", которая пройдет 24 марта. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

С 20:30 до 21:30 мск подсветка отключится на "более чем 1900 зданиях и объектах", в том числе на Московском Кремле, храме Христа Спасителя, Большом театре, здании Госдумы и Совета Федерации, стадионе "Лужники", павильонах ВДНХ, Останкинской телебашне. "Впервые в этом году к акции присоединятся несколько общеобразовательных школ, мосты и объекты МЦК, парк "Зарядье", а также некоторые башни "Москва-Сити", - добавили в пресс-службе.

Москва принимает участие в акции "Час Земли" в десятый раз, первый раз состоялся в 2009 году. В прошлом году в городе на время акции отключили подсветку 14 парков и 1,7 тыс. зданий, что позволило столице сэкономить до 22,5 МВт электроэнергии.

Впервые акцию провели в Австралии в 2007 году, в следующем году она получила мировую поддержку. Ее суть в том, что в одно и то же время на один час люди по всему миру добровольно отключают свет и электроприборы, а на зданиях, являющихся символами тех или иных стран, гаснет внешняя декоративная подсветка. "Час Земли" проводится ежегодно в последнюю субботу марта.