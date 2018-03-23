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Качество работы операторов связи протестируют в "Лужниках" в рамках матча Россия-Бразилия

Москва
23 марта, 14:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Проверки пройдут в преддверии чемпионата мира по футболу

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Готовность работы сотовых операторов в режиме максимальной нагрузки, а также камер видеонаблюдения и служебную связь сотрудников стадиона "Лужники" протестируют к чемпионату мира в рамках товарищеского матча Россия-Бразилия в пятницу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы.

Футболисты сборных России и Бразилии проведут 23 марта товарищеский матч на стадионе "Лужники" в Москве, начало игры в 19:00 мск. Матч станет вторым поединком для стадиона, реконструкция которого завершилась в июне прошлого года, - первый состоялся в ноябре между командами России и Аргентины.

"Департамент информационных технологий Москвы в ходе товарищеского матча между сборными России и Бразилии протестирует 23 марта готовность стадиона "Лужники" к чемпионату мира. Будет проверено качество работы сотовых сетей всех операторов в режиме максимальной загрузки, работа камер видеонаблюдения, а также протестирована служебная связь для организаторов и городских служб - городского штаба, скорой помощи, ДЖКХ (департамента жилищно-tкоммунального хозяйства - прим. ТАСС), группы видеонаблюдения ДИТ", - сказал собеседник агентства.

Ранее в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили автомобилистов о плотном потоке движения вечером пятницы около стадиона "Лужники". Кроме того, в связи с проведением матча будет ограничено движение автотранспорта в районе Хамовники с 06:00 мск 23 марта до окончания матча.

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