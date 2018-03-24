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Московское центральное кольцо выключит подсветку на пересадочных узлах в "Час Земли"

Москва
24 марта, 18:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

МЦК впервые поддержит международную экологическую акцию

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МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Московское центральное кольцо (МЦК) впервые присоединится к международной экологической акции "Час Земли" 24 марта и выключит освещение на 14 транспортно-пересадочных узлах (ТПУ). Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Московского метрополитена.

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"Совместно с коллегами из РЖД мы присоединились к акции "Час Земли". МЦК впервые поддержит эту международную экологическую акцию. 24 марта с 20:30 по 21:30 по местному времени на 14 ТПУ отключится архитектурно-художественная подсветка зданий и дополнительное освещение в служебных помещениях", - уточнили в пресс-службе, добавив, что речь идет об освещении и подсветке, которые не имеют отношения к зонам обслуживания пассажиров.

Впервые "Час Земли" провели в Австралии в 2007 году, после чего акция получила мировую поддержку. Ее суть в том, что в одно и то же время на один час люди по всему миру добровольно отключают свет и электроприборы, а на зданиях, являющихся символами тех или иных стран, гаснет внешняя декоративная подсветка. "Час Земли" проводится ежегодно в последнюю субботу марта.

Москва принимает участие в акции "Час Земли" с 2009 года. В прошлом году в городе на время акции отключили подсветку 14 парков и 1,7 тыс. зданий, что позволило столице сэкономить до 22,5 МВт электроэнергии.

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