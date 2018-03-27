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Более 12 тыс. москвичей почтили память погибших в Кемерове

Москва
27 марта, 22:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Акции прошли на Манежной и Пушкинской площадях

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Свыше 12 тыс. москвичей почтили память погибших на пожаре в Кемерове, акции прошли на Манежной и Пушкинской площадях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Акции по инициативе общественных организаций и гражданских активистов проходили сегодня на Манежной и Пушкинской площадях и у представительства Кемеровской области в Москве. Люди приносили цветы, игрушки, зажигали свечи в память о погибших людях", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел 25 марта в Кемерове на четвертом этаже ТЦ "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта траура.

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