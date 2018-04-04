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ТЦ "Метро" работает в штатном режиме после эвакуации персонала и клиентов

Москва
4 апреля, 20:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

В торговом центре сработала пожарная сигнализация из-за прорыва трубы с горячей водой

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Торговый центр "Метро" работает в штатном режиме после эвакуации персонала и клиентов из-за прорыва трубы горячего водоснабжения, сообщили ТАСС в пресс-службе "Метро"

"Действительно, в торговом центре по адресу ул. Рябиновая, 59 произошел прорыв трубы горячего водоснабжения в отделе "Мясо". Из-за разницы температур произошло обильное образование пара, что привело к срабатыванию датчика дыма. В торговом центре была проведена оперативная эвакуация персонала и клиентов. Прибывшие на место сотрудники МЧС произвели осмотр здания и подтвердили, что причиной срабатывания датчика являлся пар из прорыва трубы горячего водоснабжения", - рассказал представитель компании. Он отметил, что в данный момент торговый центр работает в штатном режиме.

Ранее появилась информация об эвакуации людей из "Метро" на улице Рябиновая из-за возгорания.

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