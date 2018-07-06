Причиной пожара в жилом доме в центре Москвы могло стать короткое замыкание

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Причиной крупного пожара в жилом доме на Пятницкой улице в центре Москвы, по предварительным данным, стало короткое замыкание. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"По основной версии, к пожару привело короткое замыкание в кондиционере в одной из комнат коммунальной квартиры", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что окончательные причины пожара будут установлены после экспертизы.

По данным Главного управления МЧС России по Москве, возгорание возникло в одной из квартир в четырехэтажном жилом доме на Пятницкой улице, 43. До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули 20 человек, с четвертого этажа были спасены два человека. Огонь перекинулся на четвертый этаж и кровлю, общая площадь пожара составила 400 кв. метров. В 01:06 мск пожар ликвидирован, пострадавших нет.