Основательница шоколадного ателье: моя влюбленность в шоколад переросла в бизнес

Предприниматель Алла Комиссарова рассказала ТАСС о том, почему Россия - это страна любителей шоколада, как вылечить хандру с помощью конфет и зачем она решила стать феей сладостей.

Еще будучи финансовым директором крупной компании, Алла Комиссарова основательно подходила к покупке кондитерских изделий для своих детей.

"С рождением третьего ребенка я окончательно убедилась в том, что нужно покупать хорошие, качественные сладости без консервантов и химических подсластителей. У сына была постоянная аллергия на обычные конфеты, мармелад или зефир. В итоге сначала я заказывала торты в ресторанах, а потом сама принялась за их индивидуальное изготовление", - вспоминает Комиссарова.

Чашу терпения переполнил тот момент, когда очередной красиво украшенный торт прибыл к столу маленького именинника, но тому нельзя было и маленького кусочка своего сладкого "подарка".

Начинающий шоколатье

Идея готовить собственные домашние сладости была принята семьей на ура и перешла в разряд поиска курсов профессиональных кондитеров.

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"Я по натуре человек очень деятельный, и слова с делом у меня не расходятся. В 2008 году я ушла с должности финансового директора, и у меня как раз был декретный отпуск. Поэтому времени было достаточно, чтобы посвятить себя курсам по готовке тортов на уровне профи", - делится бизнес-леди.

Алла Комиссарова окончила кондитерскую школу, где не требовалось профильного образования, а затем стала присматриваться к шоколадным конфетам ручной работы.

"Я пекла с утра и до вечера. Все свои торты и десерты сначала тестировала на семье, потом на друзьях и их знакомых. Всем очень нравилось. В конце концов я почувствовала, что в моей жизни не хватает шоколада, и начала присматриваться к российскому рынку эксклюзивных шоколадных конфет ручной работы", - добавляет Комиссарова.

Каково же было удивление будущей предпринимательницы, когда она поняла, что этот рынок фактически не освоен. В Москве только начали открываться мини-фабрики по изготовлению ручных изделий из шоколада при ресторанах, которые затем превращались в большие сети шоколадных бутиков.

Большинство владельцев в погоне за деньгами начали закупать более дешевое сырье для производства своей шоколадной продукции, и конфеты получались не самыми вкусными.

"Просмотрев множество предложений по обучению на шоколатье в Москве, в конечном итоге решила поехать учиться в мировую столицу шоколада - Бельгию, а затем в Италию и Францию. Весь процесс обучения у ведущих мастеров занял почти три года. За это время я успела полностью влюбиться в шоколад, выйти за него замуж и произвести большое количество шоколадных конфет. Каждая изготовленная шоколадка была моим маленьким произведением искусства", - отмечает бизнес-леди.

Маленькая шоколадная империя

Изначально у предпринимательницы не было намерения делать бизнес из своего увлечения по изготовлению конфет, но вскоре количество людей, желающих иметь шоколадные сладости от Аллы Комиссаровой, перевалило за добрую сотню человек.

"В какой-то момент я стала замечать, что приятели и друзья приводят своих многочисленных знакомых, которым нравятся мои конфеты, умножая количество домашних заказов. Начали поступать звонки с просьбой изготовить шоколадные наборы на заказ: на день рождения, в гости или в подарок зарубежным партнерам. И тут я подумала: раз на это есть спрос, а мне изготовление шоколадок приносит огромное удовольствие, почему бы не попробовать запустить собственное производство", - рассказывает Комиссарова.

Алла Комиссарова, как опытный управленец, имеющий финансовое образование, в первую очередь обратилась в управу своего района в городе Москве, чтобы узнать о возможности льготной аренды помещения для представителей малого бизнеса.

"Имея за плечами опыт руководящей работы в крупной компании по финансовой части, я понимала, что мне нужно с чего-то начинать, а самым болезненным вопросом на тот момент была аренда подходящего помещения для производства кондитерской продукции в 45-50 кв. м. Но чиновники на мои обращения только разводили руками и отправляли меня к своим коллегам из других ведомств, которые тоже не смогли мне помочь. Так бы я и ходила по кругу, пока по знакомству не нашла идеальное место для производства. Первую аренду оплатила конфетами", - добавляет Комиссарова.

Бизнес-леди утверждает, что если бы в 2012 году она могла бы воспользоваться сервисом "Бизнес-навигатор МСП" (прим. - специализированная система для представителей малого и среднего бизнеса, помогающая открыть или расширить свое дело), то на запуск своего дела и настройку бизнес-процессов ушло бы существенно меньше времени.

"На самом деле даже мне, человеку, работающему долгое время в банковской сфере, было непросто открыть собственный бизнес. Было очень много разных нюансов: начиная от поиска и организации доставки сырья для конфет и заканчивая выбором конечной упаковки. Все постигалось методом проб и ошибок", - делится предприниматель.

По словам Аллы Комиссаровой, новые жизненные трудности, которые возникали на первоначальных этапах запуска производства, наоборот, все больше заряжали ее предпринимательским драйвом и готовностью работать с удвоенной энергией.

"Чем больше было проблем, тем больше я понимала, что хочу пройти весь этот путь на свой страх и риск: от наемного работника до владельца собственного бизнеса. Первичные затраты составили порядка 500 тыс. рублей. Деньги пошли на покупку оборудования и холодильных камер. Весь процесс изготовления шоколадной продукции контролировала лично. Потом уже наняла трех человек и занялась организационными вопросами", - отмечает Комиссарова.

Любовь к шоколаду как принцип отбора

"Самая большая проблема в малом бизнесе - найти профессиональные кадры. В небольшом деле каждый сотрудник на вес золота, ведь он многозадачный, так как выполняет несколько дел одновременно и должен оперативно реагировать на все запросы клиентов. Нестандартная просьба заказчика или нетипичная ситуация в магазине - все это должно решаться быстро. Поэтому любовь к сладостям - главный критерий отбора. Я не верю людям, которые могут продать товар кому угодно, не являясь поклонником своей продукции. Шоколад - это изделие с душой, его нельзя продавать без любви", - утверждает бизнес-леди.

Развернуть © Анна Иванцова/ТАСС © Анна Иванцова/ТАСС

Как выяснилось позднее, такой подход Аллы Комиссаровой оказался по душе многим ее клиентам, и уже в конце 2012 года объем заказов составил более 20 тыс. шоколадных конфет ручной работы.

Через два года Алла Комиссарова открыла собственный шоколадный бутик под названием La Princesse Choco. Ассортимент пополнился не только ручными конфетами из бельгийского шоколада, но также изысканным французским десертом "макарон", апельсиновыми дольками в белом шоколаде, воздушными трюфелями и испанскими марципанами.

Помимо этого, бизнес-леди "разбавила" классические шоколадные плитки новыми вкусами - начиная от молочного шоколада с добавлением мяты и цукатов и заканчивая розовым шоколадом с перцем чили.

"Для меня очень важен конечный продукт, вплоть до того, как повязан бантик на оберточной упаковке и какого он цвета. Изначально я заказывала шоколад из Бельгии и Франции - это та идеальная высокая планка, которая до сих поддерживается нашим ателье. Что самое прекрасное, мой шоколад может позволить себе клиент из любого социального класса, будь то бабушка, студент или бизнесмен: все эти люди одинаково любят мою продукцию за ее вкусовые качества, и каждый может побаловать себя плиткой шоколада за 300-400 рублей ", - подчеркивает Комиссарова.

По ее словам, несмотря на то что шоколадное ателье открывалось в кризисные времена, количество клиентов росло пропорционально высокому росту потребительских цен в моменты экономических спадов в стране.

"Моему маленькому ателье уже пять лет, но с каждым годом у меня появляется все больше потребителей и фанатов именно моих сладких изделий. Я знаю, что как минимум 1 тыс. клиентов без моих сладостей будет немного грустно. Россия - это страна любителей шоколада, и в кризис человек лучше лишний раз не пойдет в ресторан, но шоколадных конфет для поднятия настроения себе обязательно купит. А иначе как выжить в нашей суровой действительности? Без плитки шоколада уж точно не обойтись", - добавляет Комиссарова.

Она вспоминает случай, когда поняла, что для простого предпринимательского счастья нужно совсем немного - достаточно знать, что твою продукцию любят, и видеть это не по стабильной ежедневной горке пробиваемых чеков, а по благодарному взгляду, испачканному шоколадом рту и детскому искреннему смеху.

"К нам в ателье стабильно раз в три месяца заглядывала скромно одетая бабушка, которая кропотливо и с достоинством выбирала несколько плиток шоколада с разными вкусами. Было ощущение, что она каждый раз собирается на маленькое торжество. А потом она подошла ко мне и сказала, что ее внуки просто обожают мой шоколад и она откладывает небольшую сумму с пенсии, чтобы сделать им сюрприз. В этот момент мне было очень приятно - ради таких моментов стоило перебороть все трудности, из-за которых иногда опускались руки", - делится воспоминаниями предпринимательница.

Несладкий кризис

"Кризис сказался на нас, когда в 2015 году у нашего банка отняли лицензию. Это случилось в самый высокий сезон заказов - декабрь. Узнала я об этом, когда сотрудники не получили зарплату на свои банковские карточки, чего не было ни разу с момента основания компании. Конечно, я пошла на встречу с управляющим банка, который обещал на следующий день решить вопрос и провести платежные операции", - вспоминает Алла Комиссарова.

Но свои обещания руководство банка не сдержало, а на следующий день финансовая организация объявила о прекращении своей банковской деятельности в связи с отзывом лицензии. В итоге никто из сотрудников банковского учреждения Алле Комиссаровой не смог дать внятного ответа, как вернуть финансовые средства компании. Звучали лишь стандартные отговорки и вежливые предложения написать обращение временно назначенной администрации банка.

"Я поняла, что бизнес надо спасать любой ценой. Хотя бы для того, чтобы выполнить заказы многочисленных корпоративных клиентов, которые хотели преподнести своим партнерам сладкие новогодние подарки. На расчетном счете было около 1 млн рублей, все платежные поручения на оплату сырья для изготовления шоколадных конфет, покупки подарочных коробок и зарплаты сотрудникам зависли. Я могла объявить себя банкротом, но это был путь в никуда. О принятом решении выполнить все заказы за свои собственные деньги не жалею до сих пор, репутация нашего шоколадного ателье на рынке стоила потраченных усилий. Весь декабрь мы отработали в ноль", - рассказывает Комиссарова.

Все партнеры шоколадного ателье La Princesse Choco пошли команде навстречу: кто-то снизил арендную плату почти вполовину, кто-то сделал скидку на сырье и упаковку. А сотрудники, понимая, в каком настроении пребывала руководитель и идейный вдохновитель шоколадного бутика, отработали декабрьские заказы ударными темпами.

"Мы выполнили перед клиентами все обязательства. Весь следующий год с учетом потерянных средств был непростой, но наша любовь к шоколаду была сильнее. Поэтому сейчас все выправилось, мы учли предыдущие ошибки, и теперь у нас всегда есть финансы про запас", - отмечает бизнес-леди.

Будущие планы

"Жизнь предпринимателя пролетает, как один день. Не успеешь обернуться, а вот и год прошел. Я являюсь многодетной мамой - у нас в семье четверо детей, и строить планы на будущее весьма непросто с учетом соблюдения баланса в личной жизни и работе", - улыбается бизнес-леди.

В планах на будущее у Аллы Комиссаровой запустить собственную франчайзинговую (прим. франчайзинг - аренда товарного знака) сеть шоколадных ателье. Но для этого необходимо детально проработать этапы коммерческой сделки и покупки франшизы - начиная от обучения будущих партнеров шоколадному делу в Москве и заканчивая тем, чтобы открытие шоколадного бутика в своем городе было достаточно простым делом в плане организации, а будущий покупатель мог, как конструктор, выбирать интересующие его опции "покупаемого" бизнеса.

"Ко мне поступает много запросов от людей из других городов России, которым нравятся мой бренд, стиль магазина и, самое главное, конфеты. Но, чтобы проект был успешным, продукцию нужно изготавливать на месте и технологично соблюдать все процессы изготовления шоколада - это не каждому под силу. Думаю, что франшизу можно было бы частично интегрировать в систему "Бизнес-навигатор МСП", к примеру, процесс поиска подходящего помещения по льготной ставке в своем городе настроить под параметры открытия шоколадного ателье La Princesse Choco", - поясняет предприниматель.

Самыми главными предпринимательскими качествами, которые помогут добиться успеха в бизнесе, Алла Комиссарова считает честность, порядочность и страсть к своему делу. В ее случае любовь к шоколаду сыграла решающую роль в становлении компании.

Беседовала Юлия Ермилова