Пятый канал займется организацией праздника "Алые паруса" в Санкт-Петербурге

Ежегодный праздник петербургских выпускников "Алые паруса", которому в этом году исполняется 50 лет, организует Пятый канал при поддержке Акционерного Банка "РОССИЯ" и правительства Санкт-Петербурга. Ведущими юбилейной программы на Дворцовой площади станут Иван Ургант и Дарья Александрова. На сцене выступят Alekseev, ST, Алсу, Мари Краймбрери, Артем Пивоваров, Виктория Дайнеко, группы "Моя Мишель", Quest Pistols Show, а также Баста.

50 лет "Алым парусам"

"Трансляция праздника будет вестись в эфире, социальных сетях и на сайте Пятого канала в ночь с 23 на 24 июня. Невероятную по сложности и красоте телевизионную картинку зрители увидят благодаря работе примерно 300 специалистов телеканала, которые задействуют передвижные телевизионные станции и более 50 камер, установленных в разных точках Дворцовой набережной, Дворцовой площади и на стрелке Васильевского острова", - говорится в пресс-релизе Пятого канала.

Пятый становится непосредственным организатором мероприятия шестой раз подряд, всего же он выигрывал конкурс на право организации "Алых парусов" семь раз. Телеканал также ведет трансляцию праздника ежегодно с 2005 года, когда после 25-летнего перерыва было решено возродить традицию поздравлять выпускников школ и ждать появления в акватории Невы знаменитой бригантины с алыми парусами.

В 2016 году шоу было признано лучшим городским событием в Европе."Алые паруса" являются визитной карточкой Санкт-Петербурга и рекомендованы к посещению в 20 европейских странах. В 2017 году проект телеканала стал лауреатом премии "ТЭФИ" в номинации "Событие сезона". В прошлом году трансляция праздника собрала рекордные 7,1% аудитории "Все 18+", а заключительную часть водного шоу посмотрело 12,2% всех российских зрителей.

Новый сезон на Пятом с июня

В отличие от других российских каналов, новый телевизионный сезон на Пятом стартует не в сентябре, а в июне. Крупным проектом лета станет всероссийский тур "Народное караоке" (16+) с "Хором Турецкого". Музыкальный коллектив выступит на центральных площадях городов России, где исполнит известные песни вместе со зрителями.

В конце мая в эфире телеканала прошла благотворительная акция "Марафон добра". Более 50 звезд кино, эстрады и спорта - Иосиф Кобзон, Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Артур Смольянинов, Леонид Агутин, Николай Валуев, Дима Билан и другие - в течение четырех дней рассказывали о детях, которым срочно нужна помощь. Зрители откликнулись на призыв и перечислили пожертвования на специальный счет. Собранные средства пойдут на лечение детей. Акция стала логическим продолжением социальных проектов телеканала "День добрых дел" и "День ангела", помогающих детям пройти дорогостоящее лечение и найти новую семью. Благодаря зрителям Пятого благотворительным фондам удалось собрать более 3 млрд рублей, а за пять лет существования программы "День ангела" почти 200 детей обрели свой дом.

"Перемены в жизни общества происходят двумя путями: революционным или эволюционным. То, что сделал Пятый канал за последние пять лет, бесспорно, привело к эволюции. Эволюции общественного сознания… Сегодня с уверенностью можно сказать: изменилось отношение к благотворительности в нашей стране", - отметил значимость социальных проектов Пятого художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.

Рейтинги растут

Развернуть Пятый канал стал лидером по среднему времени просмотра среди аудитории 25-59 лет © Пятый канал Пятый канал стал лидером по среднему времени просмотра среди аудитории 25-59 лет © Пятый канал

Новые шоу и социальные проекты Пятого канала пользуются большой популярностью у телезрителей, свидетельствуют данные Mediascope. "Пятый канал занимает четвертое место среди аудитории старше четырех лет (доля 6,1%) и аудитории старше 18 лет (6,3%) за сутки, а также в прайме рабочих дней в целевой аудитории 25-59 лет (8%). А вот у женщин того же возраста в прайме рабочих дней Пятый на третьем месте. Канал является лидером среди всех национальных вещателей по среднему времени просмотра. Зрители в возрасте от 25 до 59 лет смотрят Пятый 83 минуты в сутки, а женщины 25-59 лет - 96 минут", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на данные Mediascope.

Развернуть Доля Пятого канала в прайм-тайм © Пятый канал Доля Пятого канала в прайм-тайм © Пятый канал

По информации Mediascope, высокие рейтинги Пятому приносят выпуски новостей "Известия" (16+) по будням, а также детективные сериалы "След" (16+),"Свои" (16+). Большие надежды телеканал возлагает на премьеру многосерийного фильма "Барс" (16+). Это ремейк американского комедийно-драматического сериала "Касл" (16+), который продержался в топе телепоказа все восемь сезонов. Рейтинговым также оказался собственный проект Пятого канала "Мое родное" с ведущим Михаилом Боярским и звездными героями. Программа в один из майских праздников собрала долю 6,7% в категории "Все 25–59". Также список зрительских предпочтений возглавили программы "Общежитие по-советски" и "Мое советское телевидение".

20 млн подписчиков в соцсетях

Пятый, как и любая другая медийная площадка, ведет активную работу в интернете. По данным телеканала, на официальном сайте www.5-tv.ru (16+) начиная с момента перезапуска в феврале 2017 года количество уникальных пользователей увеличилось более чем в 17,5 раз. Ежедневно портал имеет полмиллиона уникальных посетителей. В 2017 году Пятый вошел в топ-10 самых цитируемых ТВ-каналов России.

Аккаунты Пятого ведутся во всех популярных соцсетях и мессенджерах. Ежемесячный охват информационных и промогрупп телеканала составляет более 20 млн человек.