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ООН приветствовала отмену запрета на ношение буркини в одном из городов Франции

Общество
26 августа, 23:29 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Ранее, комментируя сообщения о том, что полиция в Ницце заставила женщину снять буркини, представитель генсека ООН подчеркнул необходимость "уважения достоинства женщин"
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ООН, 26 августа. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН приветствует решение Государственного совета Франции приостановить действие запрета на ношение женщинами на пляже мусульманских купальных костюмов - буркини, введенного в городе Вильнёв-Лубе на юге страны.

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Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы приветствуем это решение. Я думаю, что мы довольно ясно высказали свое мнение насчет того, что достоинство людей должно уважаться", - сказал он.

Ранее на этой неделе Дюжаррик, комментируя сообщения о том, что полиция в Ницце заставила женщину снять буркини, подчеркнул необходимость "уважения достоинства женщин". "Насколько я могу судить по фотографиям (инцидента), в данном случае непохоже, чтобы их достоинство уважалось", - отметил представитель генсека ООН.

Государственный совет Франции приостановил действие запрета на ношение буркини, введенного мэрией города Вильнёв-Лубе. Совет учел, что данное решение мэрии было принято после теракта в Ницце, но в то же время посчитал, что это является "недостаточным доводом для введения подобного запрета" на ношение мусульманской одежды в общественных местах. "Подобное решение мэрии является серьезным и противоречащим законам нарушением основополагающих свобод граждан", - говорится в решении Госсовета.

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Это постановление Государственного совета будет иметь прецедентный характер и по нему в случае подачи жалоб могут быть вынесены решения в отношении аналогичных запретов, введенных в трех десятках городов и коммун Франции.

Однако, как передал корреспондент ТАСС в Париже Михаил Тимофеев, мэры ряда французских городов, включая глав городской администрации Ниццы и Фрежюса (юг страны), заявили сегодня о своем нежелании отменять введенный ими запрет на ношение женщинами на пляже буркини. "Мэрия Ниццы продолжит действие запрета" на ношение буркини до тех пор, пока он не будет отменен свыше, говорится в заявлении властей города. "Действие запрета, введенного во Фрежюсе, остается в силе", - заявил мэр города Давид Рашлин, представитель партии Национальный фронт. "Отмена введенного в Вельнёв-Лубе запрета лишь будет способствовать обострению ситуации", - предупредил мэр города Лионель Лука.

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