Папа Франциск намерен посетить районы Италии, пострадавшие от землетрясения

ВАТИКАН, 28 августа. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Папа римский Франциск намерен "как только возможно" посетить районы Италии, пострадавшие от произошедшего в ночь на 24 августа землетрясения, и "по-братски, по-отечески обнять" своих "братьев и сестер".

Об этом он заявил, обращаясь с традиционной воскресной проповедью "Ангелус" из окна Апостольского дворца к тысячам паломников, собравшихся на площади Святого Петра.

Римский первосвященник прочитал заупокойную молитву в память о жертвах разрушительного землетрясения. Понтифик поблагодарил всех военных, спасателей и добровольцев, "самоотверженно пришедших на помощь пострадавшим".

Подземный толчок магнитудой 6,0 произошел рано утром 24 августа, затем последовал второй толчок магнитудой 5,4 и серия мощных афтершоков. Землетрясение, затронувшее обширную зону Апеннинского хребта, привело к значительным разрушениям. По последним данным, в результате удара стихии 294 человека погибли, 688 пострадали. Поисково-спасательные работы продолжаются.