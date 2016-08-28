В Киргизии создан штаб по оказанию помощи родным погибших в Москве

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БИШКЕК, 28 августа. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Штаб по оказанию помощи родным и близким граждан Киргизии, погибших во время пожара в Москве, создан в киргизском правительстве. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Штаб возглавила вице-премьер Гульмира Кудайбердиева. "По поручению президента Алмазбека Атамбаева, выделен специальный борт для доставки тел погибших в Киргизстан", - говорится в сообщении.
В воскресенье в Москву во главе с Кудайбердиевой вылетела рабочая группа правительства для оказания помощи родственникам пострадавших и организации доставки тел погибших на родину. "В группу вошли глава МЧС республики Кубатбек Боронов, представители Министерства здравоохранения и Государственной службы миграции, врачи, а также психологи для оказания помощи родственникам и близким погибших", - отмечается в заявлении.
По данным пресс-службы, все связанные с расходами по доставке в Киргизию тел погибших вопросы будут решены правительством республики.
По информации киргизской стороны, во время пожара 27 августа в одной из типографий Москвы погибли 14 киргизских граждан, трое были госпитализированы в московские больницы.