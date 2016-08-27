Пожар на складе типографии в Москве: что известно о ЧП на Алтуфьевском шоссе

Утром в одном из складских помещений административно-складского здания типографии ООО "Печатный экспресс", расположенных по Алтуфьевскому шоссе в Москве, произошло возгорание, распространившееся по всей площади четырехэтажного здания. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 16 человек, четверо были госпитализированы. Позже в больнице скончалась одна из пострадавших. Подробности происшествия и спасательной операции - в материале ТАСС

Из-за чего возник пожар?

Причиной возгарания на складе типографии стала неисправность светильника.

В настоящее время первостепенной версией причины возгорания на складе на Алтуфьевском шоссе рассматривается короткое замыкание в лампе на первом этаже вблизи разгрузочной зоны. Затем пламя распространилось по всей площади четырехэтажного здания.

Рассматривалась версия о возможном поджоге, но она не подтвердилась.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Что известно о жертвах?

Погибли 17 человек, четверо госпитализированы, они являются гражданами Киргизии.

Одна из погибших была несовершеннолетней.

Большинство погибших - девушки 20-25 лет

Что известно о типографии?

Последняя проверка противопожарного состояния сгоревшей типографии на северо-востоке Москвы проводилась в 2012 году, каких-либо нарушений выявлено не было.

После этого проверки не проводились. Так как это объект среднего предпринимательства, он может подвергаться плановым проверкам не чаще, чем раз в три года.

Для внеплановых проверок оснований не было из-за отсутствия нарушений.

На предприятии легально работали граждане Киргизии.