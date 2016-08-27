Пожар на складе типографии в Москве: что известно о ЧП на Алтуфьевском шоссе

Корабли КФл провели учения по уничтожению минного заграждения в Каспийском мореАрмия и ОПК 27 августа, 19:23
Пожар на складе типографии в Москве: что известно о ЧП на Алтуфьевском шоссеПроисшествия 27 августа, 19:15
Компания "Аком" начала производство батарей, служащих в три раза дольше импортных аналоговЭкономика и бизнес 27 августа, 19:05
Скандал с участием Райана Лохте сделал АЗС в Рио местной достопримечательностьюСпорт 27 августа, 18:46
Слуцкий: матч с ФК "Томь" выдался для ЦСКА сложным из-за кадровых проблемСпорт 27 августа, 18:08
Лавров обсудил с главой МИД Венгрии международные проблемыПолитика 27 августа, 17:52
В московском метро запустили поезд "Союзмультфильм"Общество 27 августа, 17:45
ЦСКА в гостях обыграл "Томь" в матче чемпионата России по футболуСпорт 27 августа, 17:28
ФСК ЕЭС, строящая энергомост в Крым: задержанный Гончаров не является сотрудником компанииЭкономика и бизнес 27 августа, 17:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Утром в одном из складских помещений административно-складского здания типографии ООО "Печатный экспресс", расположенных по Алтуфьевскому шоссе в Москве, произошло возгорание, распространившееся по всей площади четырехэтажного здания. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 16 человек, четверо были госпитализированы. Позже в больнице скончалась одна из пострадавших. Подробности происшествия и спасательной операции - в материале ТАСС