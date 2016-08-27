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В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек

Происшествия
27 августа, 10:31 дата обновления: 27 августа, 11:16 UTC+3
В ходе тушения спасатели обнаружили помещение, отрезанное огнем. Там нашли тела 16 погибших. Еще одна пострадавшая скончалась в больнице
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© Юрий Смитюк/ТАСС,архив

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Число погибших при пожаре на северо-востоке Москвы увеличилось до 17. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Пострадавшие на пожаре доставлены в Склиф и ГКБ36. Врачи делают все необходимое. К сожалению, одну из эвакуированных спасти не удалось",- написал мэр в своем микроблоге в Twitter.

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Ранее главное управление МЧС по Москве подтвердило информацию о том, что в результате пожара на складе на северо-востоке столицы погибли 16 человек.

"В ходе тушения пожара было обнаружено помещение, отрезанное огнем. Пожарные проломили его стену и обнаружили внутри 16 погибших", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

По предварительным данным, погибшие - мигранты, работавшие и проживавшие там.

"По предварительным данным, все они - гастарбайтеры, которые и работали, и жили на складе", - сказал источник в правоохранительных органах.

Вместе с тем, он уточнил, что их личности пока не установлены. По информации ГУ МЧС по Москве, еще 12 человек были спасены. 

Пожар произошел на складе типографии на Алтуфьевском шоссе, д. 5 около восьми часов утра. Его площадь составила порядка 200 кв. м.

Делом занялись СК и прокуратура

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Рассматриваются несколько версий произошедшего, в том числе бытовая и техническая.

"Следствие рассматривает различные версии возгорания, среди которых - бытовая, техническая и другие. Для установления точной причины гибели людей будет назначен ряд судебных экспертиз", - сообщили в пресс-службе СК.

#пожар #отрадное Пожар на Алтуфьевском шоссе

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"В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты ГСУ СК России по городу Москве, а также сотрудники оперативных служб. К настоящему времени сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Проводится комплекс первоначальных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - заключили в СК.

Прокурор Москвы Владимир Чуриков лично координирует изучение обстоятельств гибели 17 человек - предположительно, трудовых мигрантов - во время пожара.

Как сообщила ТАСС представитель столичной прокуратуры Елена Россохина, "по данному факту прокуратурой начата проверка соблюдения федерального законодательства, прежде всего - законодательства о противопожарной безопасности".

"На место происшествия выехал прокурор Москвы Владимир Чуриков для координации работы. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщила она.

Ранее на место происшествия выехал первый заместитель прокурора города Олег Комшилов, сказала Россохина.

Реакция столичных властей

Случившееся ранее прокомментировал в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

"На Алтуфьевском шоссе в промзоне произошел пожар. К сожалению, большое количество жертв. Будем разбираться вместе с правоохранительными органами", - написал он.

Перекрытие движения

Из-за возгорания пришлось перекрыт движение для автомобилей на одной из городских магистралей.

"Движение автотранспорта на дублере Алтуфьевского шоссе перекрыто", - сказали в пресс-службе, отметив, что Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтранспорта.

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