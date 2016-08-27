Одна из погибших при пожаре на складе в Москве была несовершеннолетней

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Одна из погибших в результате пожара на складе типографии в Москве была несовершеннолетней. Об этом сообщил представитель киргизской диаспоры Турсунбай Курбатбеков, находящийся на месте ЧП.

"По предварительной информации, одна из погибших - 16-летняя девушка, которая по законодательству еще не должна была работать, у нее не было трудового договора", - сказал он.