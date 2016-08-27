Рабочие, погибшие при пожаре в Москве, были гражданами Киргизии и находились в РФ законно

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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Рабочие, погибшие при пожаре на складе типографии на северо-востоке Москвы, были гражданами Киргизии и легально работали на сгоревшем предприятии. Об этом ТАСС сообщил начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов.
"Данные граждане - граждане Киргизии. Со слов администрации, все они работали по трудовым договорам", - сказал он.
В свою очередь в столичном главке полиции ТАСС подтвердили, что погибшие находились в России законно. "Погибшие во время пожара на Алтуфьевском шоссе люди, по предварительным данным, находились на территории Москвы на законных основаниях", - сказали в главке, отметив, что в соответствии с подписанными международными договорами гражданам стран ЕАЭС не нужно получать разрешительные документы при трудоустройстве в РФ.
По последним данным, в результате крупного пожара на складе типографии, принадлежащей компании "Печатный Экспресс", погибли 17 человек. Как отметили в МЧС, причина ЧП установлена "с точность практически на 100%". Пожар начался из-за неисправности в светильнике.