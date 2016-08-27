Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рабочие, погибшие при пожаре в Москве, были гражданами Киргизии и находились в РФ законно

Происшествия
27 августа, 12:43 UTC+3 МОСКВА 27, августа. /ТАСС
По последним данным, в результате крупного пожара на складе типографии, принадлежащей компании "Печатный Экспресс", погибли 17 человек
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Рабочие, погибшие при пожаре на складе типографии на северо-востоке Москвы, были гражданами Киргизии и легально работали на сгоревшем предприятии. Об этом ТАСС сообщил начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов.

Смотрите также
Пожар в типографии на северо-востоке Москвы. Хроника событий

"Данные граждане - граждане Киргизии. Со слов администрации, все они работали по трудовым договорам", - сказал он.

В свою очередь в столичном главке полиции ТАСС подтвердили, что погибшие находились в России законно. "Погибшие во время пожара на Алтуфьевском шоссе люди, по предварительным данным, находились на территории Москвы на законных основаниях", - сказали в главке, отметив, что в соответствии с подписанными международными договорами гражданам стран ЕАЭС не нужно получать разрешительные документы при трудоустройстве в РФ.

По последним данным, в результате крупного пожара на складе типографии, принадлежащей компании "Печатный Экспресс", погибли 17 человек. Как отметили в МЧС, причина ЧП установлена "с точность практически на 100%". Пожар начался из-за неисправности в светильнике.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
После пожара: чем помочь жителям практически уничтоженного огнем дагестанского села
16
Мощное землетрясение произошло в центральной Италии
6
Число пострадавших из-за тайфуна "Миндуль" в Японии возросло до 67
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На западе Москвы водитель скрылся после наезда на пешеходов, одна женщина погибла
2
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
3
Мутко: из первоначальной версии доклада Макларена пропала пара страниц
4
Украинские радикалы напали на здание Россотрудничества в Киеве
5
Мутко: результаты россиян на ОИ-2016 могут попытаться дискредитировать
6
Рогозин скептически отнесся к запуску на Украине производства Ан-178
7
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
Темы дня
Реклама