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Последняя проверка сгоревшей типографии в Москве проводилась в 2012 году

Происшествия
27 августа, 14:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
Для внеплановых проверок оснований не было из-за отсутствия нарушений
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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Последняя проверка противопожарного состояния сгоревшей типографии на северо-востоке Москвы проводилась в 2012 году, каких-либо нарушений выявлено не было. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"Плановая проверка административно-складского здания типографии ООО "Печатный экспресс" проводилась в 2012 году. Тогда никаких серьезных нарушений требований пожарной безопасности выявлено не было", - сказал источник.

После этого проверки не проводились. "Так как это объект среднего предпринимательства, он может подвергаться плановым проверкам не чаще, чем раз в три года. Для внеплановых проверок оснований не было из-за отсутствия нарушений", - пояснил источник.

Пожар в типографии на северо-востоке Москвы. Хроника событий

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