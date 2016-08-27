Последняя проверка сгоревшей типографии в Москве проводилась в 2012 году

Кибертанкисты и новый виртуальный супершлем: в Екатеринбурге проходит GadgetShowНовости Урала 27 августа, 15:26
Число жертв землетрясения в Италии возросло до 290 человекПроисшествия 27 августа, 14:15
Начальник ОСБ УВД по ЦАО Москвы арестован на два месяцаПроисшествия 27 августа, 13:42
Версия о поджоге на складе в Москве не подтвердиласьПроисшествия 27 августа, 13:38
В Кабардино-Балкарии убит бандглаварь, причастный к террористическим преступлениямПроисшествия 27 августа, 13:03
Аксенов: Крым сможет вернуть себе славу центра российского киноискусстваКультура 27 августа, 12:57
СМИ: премьер Японии пообещал выделить в течение трех лет $30 млрд на развитие АфрикиМеждународная панорама 27 августа, 12:42
Систему ПВО Южного военного округа попробуют прорвать более 30 самолетов и вертолетов ВКСАрмия и ОПК 27 августа, 12:37
Промес продлил контракт с ФК "Спартак" на пять летСпорт 27 августа, 12:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Последняя проверка противопожарного состояния сгоревшей типографии на северо-востоке Москвы проводилась в 2012 году, каких-либо нарушений выявлено не было. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.
"Плановая проверка административно-складского здания типографии ООО "Печатный экспресс" проводилась в 2012 году. Тогда никаких серьезных нарушений требований пожарной безопасности выявлено не было", - сказал источник.
После этого проверки не проводились. "Так как это объект среднего предпринимательства, он может подвергаться плановым проверкам не чаще, чем раз в три года. Для внеплановых проверок оснований не было из-за отсутствия нарушений", - пояснил источник.
Пожар в типографии на северо-востоке Москвы. Хроника событий