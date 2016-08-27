Последняя проверка сгоревшей типографии в Москве проводилась в 2012 году

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Последняя проверка противопожарного состояния сгоревшей типографии на северо-востоке Москвы проводилась в 2012 году, каких-либо нарушений выявлено не было. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"Плановая проверка административно-складского здания типографии ООО "Печатный экспресс" проводилась в 2012 году. Тогда никаких серьезных нарушений требований пожарной безопасности выявлено не было", - сказал источник.

После этого проверки не проводились. "Так как это объект среднего предпринимательства, он может подвергаться плановым проверкам не чаще, чем раз в три года. Для внеплановых проверок оснований не было из-за отсутствия нарушений", - пояснил источник.

Пожар в типографии на северо-востоке Москвы. Хроника событий