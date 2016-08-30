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Минобороны Франции вынуждено защищать свои объекты от игры Pokemon Go

Общество
30 августа, 21:23 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Начальник службы контр-разведки контр-адмирал Фредерик Ренодо считает, что "возникает реальный риск проникновения на объекты посторонних лиц или скопления людей в непосредственной от них близости".
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ПАРИЖ, 30 августа. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Минобороны Франции намерено принять в ближайшее время меры по защите своих объектов от мобильной программы для игры в Pokemon Go. Об этом сообщает газета  Canard enchaîné в номере, датированном 31 августа.

Газета цитирует ставшую известную ей докладную записку начальника Службы защиты военных объектов Минобороны Франции. Он сообщает о том, что "в последнее время целый ряд объектов Минобороны, включая объекты категории особой важности, оказались в зоне действия мобильной игры Pokemon Go, в результате чего там происходит появление на экранах телефонов ее персонажей" .

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Как считает начальник службы контр-разведки контр-адмирал Фредерик Ренодо, донесение которого также цитирует газета, в результате "возникает реальный риск проникновения на объекты посторонних лиц или скопления людей в непосредственной от них близости". В ведомстве не исключают, что "под предлогом данной игры" на объекты могут попытаться проникнуть и "лица, вынашивающие преступные замыслы".

Также в Минобороны опасаются, что сами военные излишне увлекутся этой игрой. Ведомство считает в этой связи необходимым рекомендовать командующим подразделениями и начальникам объектов "запретить использование данной мобильной программы на вверенной им территории".

Pokemon Go - многопользовательская игра, целью которой является поиск, отлов и обучение персонажей, именуемых покемонами (сокращение от английского pocket monster, то есть карманный монстр). В игру внедрены элементы дополненной реальности. Цифровой и реальный миры в Pokemon Go соединяются, поскольку картинка, отображаемая на экране смартфона, проецируется на объекты из реального мира.

По разным оценкам, число ежедневных пользователей игры может превышать 20 млн. Согласно докладу компании Sensor Tower, специализирующейся на анализе рынка мобильных приложений, "с момента своего выпуска Pokemon Go была установлена более 75 млн раз на платформах Apple и Google во всем мире".

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