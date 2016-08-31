На Университетском форуме Россия-АСЕАН обсудят образовательные практики и интеграцию вузов

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Участники Университетского форума Россия-АСЕАН, который пройдет 1-2 сентября во Владивостоке по программе Восточного экономического форума (ВЭФ), обсудят широкий круг проблем - от здравоохранения до образовательных и научных обменов и программ. О предстоящем форуме в интервью ТАСС рассказала директор Восточного института - Школы региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Виктория Панова.

Внимание медицине, экологии, спорту и культуре

"Среди основных вопросов форума - развитие партнерства России с государствами Юго-Восточной Азии, безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, энергетика и энергоэффективность, экология и охрана окружающей среды", - рассказала представитель ДВФУ. Панова отметила, что "безопасность окружающей среды обоснованно является одним из ключевых приоритетов для большинства государств Юго- Восточной Азии ввиду их подверженности стихийным бедствиям и природным катастрофам".

"Изучение проблем климата, экологии и безопасности окружающей среды из-за их транснационального характера в современных условиях немыслимо без международного взаимодействия", - подчеркнула эксперт.

На обсуждение экспертов разных стран будут также вынесены вопросы культуры, сотрудничества университетов по линии межкультурной коммуникации, физкультуры и спорта, медицины и здравоохранения. "Будет обсуждаться как предотвращение, так и лечение различных заболеваний, борьбы с эпидемиями. У России в этом направлении есть богатый опыт, серьезные знания, и мы готовы ими поделиться", - отметила Виктория Панова.

Образовательные практики и грантовые программы

Одна из сессий форума будет посвящена перспективам образовательной интеграции и новым практикам в обучении студентов. "Со своей стороны ДВФУ есть что предложить университетам-партнерам, в том числе по модернизации образовательных подходов. Мы уже сейчас переходим к международным практикам обучения студентов. Сначала они получают образование вне зависимости от выбранной специальности, а затем начинают углубленно изучать выбранное направление, а также получают дополнительные специальности", - рассказала Панова.

"В ДВФУ представлена целая линейка международных образовательных программ, преподаваемых на английском языке. Мы рассчитываем, что это привлечет в ДВФУ еще больше зарубежных студентов, в том числе из стран АСЕАН", - подчеркивает эксперт.

ДВФУ - лидер в интеграции с университетами АСЕАН

ДВФУ является лидером среди университетов России по интеграции с учебными заведениями АСЕАН. На сегодняшний день в ДВФУ учатся более 2,5 тысяч студентов из 49 стран мира, при этом из шести стран АСЕАН обучаются 127 человек, преимущественно из Вьетнама. Есть также студенты из Индонезии, Лаоса, Малайзии, Таиланда и Сингапура.

"Вместе с тем нам хотелось бы значительно увеличить количество ребят из стран АСЕАН, приезжающих учиться к нам, равно как и количество российских студентов ДВФУ, которые выбирают для себя изучение стран Юго-Восточной Азии. Для этого, в частности, мы предлагаем развивать стипендиальные и грантовые программы, финансируемые как со стороны России, так и со стороны стран АСЕАН", - отметила Панова.

Другим предложением, способным потенциально укрепить образовательное сотрудничество России и АСЕАН, является создание институционального механизма взаимодействия по линии университетов. В качестве модели партнерства вузов России и стран АСЕАН ДВФУ предлагает существующий с 2007 г. расширенный механизм сотрудничества университетов в формате АСЕАН+3 (страны АСЕАН плюс Китай, Япония, Корея - прим. ТАСС).

"Также вуз сосредоточен на увеличении числа исследовательских проектов, где могли бы участвовать студенты и ученые из АСЕАН, в том числе на базе Центра азиатско-тихоокеанских исследований ДВФУ. Речь идет о создании передовых образовательных программ, тесно интегрированных с исследовательскими проектами, учитывающих международный передовой опыт", - отметила Панова.

Университетский форум Россия-АСЕАН

Университетский форум станет одним из центральных мероприятий, посвященных 20-летию со дня установления диалогового партнерства между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Ожидается, что он соберет более 150 государственных деятелей, ректоров, ученых и экспертов ведущих российских университетов и университетов стран АСЕАН, а также представителей деловых кругов.