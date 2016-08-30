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Участники ВЭФ познакомятся с работой экологов по сохранению амурских тигров

Общество
30 августа, 11:20 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Сохранению амурских тигров и других редких видов животных на Дальнем Востоке на ВЭФ будет посвящена специальная сессия, благотворительный аукцион и благотворительный забег
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ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Выставка, главным экспонатом которой станет уменьшенная копия вагона тематического состава московского метрополитена "Полосатый экспресс", пройдет в рамках второго Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Экспозиция будет представлена в виде путешествия, где роль остановок сыграют экспонаты, рассказывающие о различных аспектах работы экологов по сохранению амурских тигров, сообщили сегодня корр. ТАСС в пресс-службе АНО "Центр "Амурский тигр".

"Центральное место в подготовленной для ВЭФ экспозиции займет уменьшенная копия вагона тематического состава московского метро "Полосатый экспресс". Прокатившись по вымышленной "Природоохранной линии", участники форума смогут посетить такие станции, как "Дальневосточная", "Амурский бульвар", "Тигриные пруды", "Полосатые ворота" и другие", - сказал представитель организации.

Каждая станция рассказывает о каком-то аспекте жизни редких хищников или работе экологов по их сохранению. Посетители выставки смогут узнать о подкормке и вакцинации копытных животных в ареале обитания тигров, работе Ветеринарного клинико-диагностического центра по изучению болезней крупных животных при Приморской государственной сельскохозяйственной академии, учете амурского тигра, деятельности студенческого отряда "Тигр" в Сихотэ-Алинском и Лазовском заповедниках по строительству экологических троп.

Сохранению амурских тигров и других редких видов животных на Дальнем Востоке на ВЭФ будет посвящена специальная сессия, благотворительный аукцион и благотворительный забег. В первый день форума его гости и участники пробегут по острову Русский по двум дистанциям - 1 и 5 км. Благотворительный аукцион организован Минприроды РФ по инициативе заместителя председателя правительства РФ - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

На аукционе будут представлены 5 скульптур амурского тигра, украшенных уникальными узорами: гжель, городецкая и мезенская росписи, роспись по мотивам иллюстраций художника Геннадия Павлишина, а также японская гравюра. На торги также будут выставлены 12 работ победителей и призеров Первого международного конкурса художников "Тигриная история".

Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей. Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством Восточного экономического форума.

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