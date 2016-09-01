Новый учебный год начинается в России

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новый учебный год начинается для миллионов российских школьников и студентов.

Всего за две недели до Дня знаний президент РФ Владимир Путин назначил нового главу Минобрнауки Ольгу Васильеву, которая сменила на этом посту Дмитрия Ливанова.

В своих выступлениях Васильева неоднократно подчеркивала, что она не сторонник резких перемен, поэтому сначала тщательно проанализирует нынешнюю ситуацию в образовании и только потом будет предлагать новые изменения. Пока же все запланированные бывшим министром и его командой реформы будут продолжаться.

ФГОС начальной школы для детей-инвалидов

С 1 сентября 2016 года вступает в силу федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начальной школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он предусматривает дифференцированный подход к условиям обучения детей и их результатам с учетом их индивидуальных потребностей.

На основе ФГОС разработаны и включены в федеральный реестр примерные адаптированные образовательные программы начальных классов для разных групп детей-инвалидов.

Госэкзамены

"Никаких серьезных изменений в структуре ЕГЭ проводить не планируется. Единственное, что будет меняться, - это форма заданий. Мы будем уходить от тестов, заданий с выбором ответов будет становиться все меньше", - подчеркнули в пресс-службе Минобрнауки. В этом году тестовой части не будет по физике, биологии и химии.

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Там добавили, что продолжат уделять повышенное внимание проведению экзаменов на высоком организационном и технологическом уровне. В следующем году планируется выделить 600 млн рублей из федерального бюджета в виде субсидии на развитие технологической инфраструктуры единого экзамена. Эта сумма в два раза превышает ту, которая была использована в 2016 году.

Также в 2017 году будет апробирована модель устной сдачи ЕГЭ по русскому языку в 9-х классах. "Если эта модель будет успешной, то устный экзамен по русскому языку будет введен в 2018 году у девятиклассников, а затем и в ЕГЭ", - отмечают в министерстве.

Всероссийские проверочные работы

Продолжится проведение проверочных работ в 4 классе, работы не являются аналогом государственной итоговой аттестации, это не экзамены. Фактически это одна из контрольных работ, которые школьники пишут регулярно по различным предметам, только теперь она проходит по единым для всех школ правилам.

Итоговое сочинение: формат останется без изменений

Третий учебный год выпускники старшей школы будут участвовать в итоговом сочинении. Тематическими направлениями сочинений стали "Разум и чувства", "Честь и бесчестие", "Победа и поражение", "Опыт и ошибки", "Дружба и вражда".

Несмотря на заявление нового главы Минобрнауки Ольги Васильевой о желании вернуть в школы оценки за сочинения, в этом году работа по-прежнему будет оцениваться как "зачет - незачет".

Итоговое сочинение пройдет в первую среду декабря, в первую среду февраля и в первую рабочую среду мая. Как и ранее, для каждого часового пояса будут разработаны отдельные комплекты тем сочинений, которые появятся на федеральных интернет-сайтах за 15 минут до проведения итогового испытания.

Финансовая грамотность на уроках обществознания

Минобрнауки совместно с ЦБ и Минфином в 2016 году разработали примерные программы по финансовой грамотности для школ. Они охватывают такие вопросы, как пенсионные накопления, кредитование, формирование доходов семьи, страхование финансовых рисков и др.

Планируется, что программы будут использоваться в рамках изучения обществознания, права и экономики.

Российская электронная школа

5 октября, в День учителя, как ожидается, начнет свою работу Российская электронная школа. Проект создается на основе федеральных государственных образовательных стандартов.

Лучшими российскими учителями создана система интерактивных видеоуроков по всем предметам школьного курса в соответствии с примерной программой - примерно 12 тысяч часов. В проекте будут предложены тренировочные задания для школьников, система будет автоматически выставлять оценку. Для учителей будут предложены конспекты уроков, варианты годового расписания. Фактически это методическое пособие как для начинающих, так и для опытных педагогов.

Проект будет интересен для регионов, он позволит учесть проблемы детей, которые имеют ограничения по здоровью, или тех, кто в силу различных причин не может в полном объеме участвовать в образовательном процессе.

Разработка предметных концепций

Для формирования единого образовательного пространства ведется разработка предметных концепций, которые определяют базовые принципы и подходы к преподаванию конкретного учебного предмета школьной программы, процедуру экзаменов в 9-х и 11-х классах.

В апреле 2016 года распоряжением правительства РФ утверждена концепция преподавания русского языка и литературы, вслед за которой планируется утвердить концепции учебно-методического комплекса по географии, обществознанию, физической культуре, предметным областям "технология" и "искусство".

Федеральный перечень учебников

В 2017 году будет сформирован новый федеральный перечень учебников. Издательства, которые хотят, чтобы их книги были включены в новый перечень, должны подать соответствующее заявление в Минобрнауки с 15 ноября 2016 года до 15 января 2017 года.

Все учебники, включенные в федеральный перечень учебников, представлены как в печатной, так и в электронной формах, и каждый электронный учебник прошел необходимые процедуры проверки качества. Вопрос выбора формы учебника отдан на усмотрение школы, при этом на данный момент школы во всех регионах уже оснащены электронными досками, с помощью которых можно работать с такими учебниками.

Вузы и колледжи

За последние три года в России сократилось общее количество вузов. Если в сентябре 2013 года их было около 2,3 тыс., то в конце 2015 года их стало менее 1,5 тыс. Согласно ежегодному мониторингу эффективности, который проводит Минобрнауки, в последние годы вузы стали показывать более высокие результаты. Если в 2014 году в России было более тысячи неэффективных вузов и филиалов, то в 2016 году - 450, включая негосударственные.

Оценить качество обучения планируется и среди организаций среднего профессионального образования. В 2016 году Минобрнауки намерено провести первый мониторинг колледжей. В качестве критериев будут учитываться трудоустройство выпускников и соответствие профессиональных умений студентов современным требованиям.