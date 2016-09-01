В День знаний Лавров выступит перед студентами МГИМО

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в День знаний проведет традиционную встречу с будущими дипломатами - студентами университета МГИМО МИД РФ.

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По традиции перед выступлением министра будет исполнен гимн учебного заведения. Песню - посвящение институту написал сам Лавров в 1999 году, впоследствии она и стала гимном по предложению однокурсника главы российского дипведомства, ректора МГИМО Анатолия Торкунова.

Ежегодно в своем выступлении перед учащимися министр затрагивает самые острые темы международной повестки дня, разъясняет позицию России, отвечая на соответствующие вопросы, и дает напутствия студентам профильного учебного заведения министерства иностранных дел.

Традиционно это мероприятие вызывает большой ажиотаж среди студентов: в большом конференц-зале университета, где выступает министр, трудно найти свободное место. Первокурсники же ждут Лаврова не только для плодотворной дискуссии, но и для того, чтобы сфотографироваться с ним на память.

"На протяжении более 70 лет университет является alma mater для целого ряда государственных деятелей, политиков, дипломатов, ученых, журналистов, представителей бизнеса и многих других сфер жизни не только нашей страны, но и зарубежных государств, - отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. - МГИМО по праву считается одним из ведущих мировых экспертно-аналитических центров с прекрасным коллективом профессорско-преподавательского состава".

Как подчеркнула дипломат, встречи, которые проводит Лавров, "дают заряд студентам на предстоящий учебный год и являются не просто протокольным пунктом в графике министра, каким-то рутинным мероприятием". "О значении этих встреч мы, в том числе, узнаем от студентов, которые приходят потом на практику и стажировку в МИД, - отметила Захарова. - Они вспоминают эти встречи как важные стартовые моменты отсчета их новой жизни в МГИМО, становления их профессиональной карьеры".