Медведев: выпускники РАНХиГС стремятся изменить нашу жизнь к лучшему

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил преподавателей, студентов и аспирантов Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ с Днем знаний и началом нового учебного года.
"Здесь готовят современных специалистов для экономики и государственной службы - таких, которые умеют работать в быстро меняющихся условиях и которые сами стремятся изменить нашу жизнь к лучшему. Выпускники РАНХиГС сегодня трудятся в самых разных сферах. Их профессиональные успехи позволили академии стать лидером по подготовке руководящих кадров высшего звена", - отмечается в телеграмме Медведева, опубликованной сегодня на сайте правительства.
"Все это снискало академии большую популярность среди абитуриентов, которые мечтают здесь учиться. И те, кто поступил сюда в этом году, могут гордиться своим студенческим билетом", - подчеркнул премьер.
Медведев пожелал профессорско-преподавательскому составу, студентам и аспирантам академии новых успехов и всего самого доброго.