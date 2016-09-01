Министр образования Крыма: все школы республики успеют пройти аккредитацию за два года

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Все крымские школы успеют пройти необходимую процедуру аккредитации в соответствии с российскими стандартами в течении двух ближайших лет. Об этом сообщила в четверг журналистам министр образования Крыма Наталья Гончарова.

"Ранее процедура аккредитации в крымских школах не проводилась. Это достаточно серьезная и длительная по срокам работа, на которую отводится 105 дней, причем она должна проходить только во время учебного периода", - отметила Гончарова.

Она напомнила, что Госдума продлила на два года для крымских школ процедуры лицензирования и аккредитации по российским стандартам. "Были внесены изменения в федеральное законодательство, и на два года нам продлили процедуру аккредитации и лицензирования. За этот период мы успеем все сделать, чтобы в первую очередь законность документов об образовании наших выпускников не подвергалась сомнению", - подчеркнула министр.

По ее словам, на данный момент в Крыму из 533 школ 368 уже получили лицензии, более 70 школ прошли необходимые процедуры и готовятся к получению лицензий.

Министр также сообщила, что в этом году 1 сентября крымские школы приняли более 20,6 тысяч первоклассников. К примеру, в прошлом году в первый класс пошли 18,5 тысяч учеников.