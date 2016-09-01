Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Министр образования Крыма: все школы республики успеют пройти аккредитацию за два года

Общество
1 сентября, 12:06 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив
На данный момент в Крыму из 533 школ 368 уже получили лицензии, более 70 школ прошли необходимые процедуры и готовятся к получению лицензий, уточнила министр образования Крыма Наталья Гончарова
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Все крымские школы успеют пройти необходимую процедуру аккредитации в соответствии с российскими стандартами в течении двух ближайших лет. Об этом сообщила в четверг журналистам министр образования Крыма Наталья Гончарова.

Смотрите также
Что изменится в школах и вузах в новом учебном году

"Ранее процедура аккредитации в крымских школах не проводилась. Это достаточно серьезная и длительная по срокам работа, на которую отводится 105 дней, причем она должна проходить только во время учебного периода", - отметила Гончарова.

Она напомнила, что Госдума продлила на два года для крымских школ процедуры лицензирования и аккредитации по российским стандартам. "Были внесены изменения в федеральное законодательство, и на два года нам продлили процедуру аккредитации и лицензирования. За этот период мы успеем все сделать, чтобы в первую очередь законность документов об образовании наших выпускников не подвергалась сомнению", - подчеркнула министр.

По ее словам, на данный момент в Крыму из 533 школ 368 уже получили лицензии, более 70 школ прошли необходимые процедуры и готовятся к получению лицензий.

Министр также сообщила, что в этом году 1 сентября крымские школы приняли более 20,6 тысяч первоклассников. К примеру, в прошлом году в первый класс пошли 18,5 тысяч учеников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Ситуация в Крыму
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
5
Град размером с куриное яйцо выпал в Новой Москве, утверждают пользователи соцсетей
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Пройди тест и узнай, из заявлений каких партий состоит твоя идеальная партия!
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
2
В России создан новый легкий пулемет для армии
3
Токио опроверг сообщения о намерении разрешить курильчанам остаться при передаче островов
4
Глава СБУ: Киев удерживает на порядок больше пленных, чем остается в ДНР и ЛНР
5
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
6
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
7
ЛНР: неизвестные подорвали памятник защитникам республики в парке Дружбы Народов
Темы дня
Реклама