Шарики, цветы и первые лица: как прошел День знаний в школах России

В сети появилось видео с места взрыва ракеты Falcon 9 на мысе КанавералПроисшествия 1 сентября, 19:13
Безруков получил золотого льва за вклад в киноискусство на кинофестивале в ОренбургеКультура 1 сентября, 19:09
Второй Восточный экономический форум: от развития Дальнего Востока к интеграции в АТРЭкономика и бизнес 1 сентября, 18:47
Шарики, цветы и первые лица: как прошел День знаний в школах РоссииОбщество 1 сентября, 18:47
Уравнение со всеми: готовы ли российские школы к приему детей-инвалидовОбщество 1 сентября, 18:33
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФПолитика 1 сентября, 18:28
США внесли в санкционный список дочерние структуры "Газпрома" и "Мостотрест"Международная панорама 1 сентября, 18:24
Венесуэльцы выходят на улицы в поддержку референдума по отставке МадуроМеждународная панорама 1 сентября, 18:13
Условные диверсанты в ходе проверки вывели из строя Единый расчетный центр Минобороны РФАрмия и ОПК 1 сентября, 17:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
1 сентября в России отмечается День знаний. В новом учебном году в школу пошли более 14 млн детей, в том числе 1,6 млн первоклассников, что на 10% больше, чем в прошлом году. Как встретили День знаний в разных городах России - в материале ТАСС.