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Шарики, цветы и первые лица: как прошел День знаний в школах России

Общество
1 сентября, 18:47 UTC+3
В новом учебном году в школу пошли более 14 млн детей
Материал из 1 страницы
© Александр Щербак/ТАСС

1 сентября в России отмечается День знаний. В новом учебном году в школу пошли более 14 млн детей, в том числе 1,6 млн первоклассников, что на 10% больше, чем в прошлом году. Как встретили День знаний в разных городах России - в материале ТАСС.

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