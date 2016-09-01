Шарики, цветы и первые лица: как прошел День знаний в школах России

1 сентября в России отмечается День знаний. В новом учебном году в школу пошли более 14 млн детей, в том числе 1,6 млн первоклассников, что на 10% больше, чем в прошлом году. Как встретили День знаний в разных городах России - в материале ТАСС.

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