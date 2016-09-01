Директор московской школы № 57 опубликовал открытое письмо о ситуации с растлением учениц

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Директор столичной школы № 57 Сергей Менделевич, одного из учителей которой подозревают в сексуальных отношениях с ученицами, написал открытое письмо относительно сложившейся ситуации.
Текст письма опубликован на сайте школы.
"Я желал бы дать вам все ответы немедленно, как только на нас начало обрушиваться огромное количество страшной и противоречивой информации. Разобраться в происходящем - и c тем, что происходило раньше, и с тем, что происходит сейчас, - оказывается совсем не просто. Вопросов пока гораздо больше, чем ответов", - говорится в письме.
Менделевич видит свою задачу в том, чтобы собрать факты и получить все ответы. "Этого нельзя достичь в один день. Это не под силу одному человеку. Именно поэтому я призываю всех принять участие в этой неприятной, но необходимой для нашей школы работе. Эта работа уже начата с разных сторон неравнодушными и совестливыми людьми. Уверен, они хотели только гласности и честного разговора", - пишет директор.
По его словам, "пока писалось письмо, стало известно, что к делу подключились следственные и контролирующие органы". "Я этому рад - в адрес самых разных людей прозвучало множество самых страшных обвинений. Им должна быть дана правовая оценка", - подчеркнул Менделевич.
"Ею, впрочем, мы не ограничимся - события нужно изучить и с этической точки зрения. Для прозрачного и открытого обсуждения я хотел бы сформировать специальный общественный совет, который поможет нам во всем разобраться. Надеюсь, в него войдут выпускники, учителя, родители", - заявил директор школы.
Ранее журналистка Екатерина Кронгауз рассказала на своей странице в Facebook о том, что на протяжении 16 лет учитель истории одной из московских школ имел интимные отношения со своими ученицами. Об этом знали многие учителя и ученики, однако никаких мер не принималось.