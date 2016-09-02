Всероссийский лагерь "Океан" примет 200 детей из пострадавших районов Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Всероссийский детский центр "Океан" примет 200 детей из пострадавших от паводка районов Приморского края. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Всероссийский детский центр "Океан" готов принять 200 детей из пострадавших от тайфуна территорий Приморья. Вопрос об этом решен", - процитировали в пресс-службе слова вице-губернатора Александра Лося.

Ранее сообщалось, что 111 детей из Кавалеровского района будут размещены на время ликвидации последствий ЧС в реабилитационных центрах в Арсеньеве и Кавалерове.

В Приморье введен режим ЧС федерального уровня. В настоящее время в семи районах края подтоплено более 2,5 тыс. домов с населением 8 400 человек, более 560 придворовых территорий, а также 9 социально значимых объектов, в том числе больница, 4 детских сада, 3 школы, одно почтовое отделение.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекается 14 тыс. человек, 400 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов и 78 плавсредств. От МЧС России задействованы более 4 тыс. человек и 150 единиц техники, в том числе авиация МЧС России и 50 плавсредств.