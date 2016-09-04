Канонизация в Римско-католической церкви

Канонизация (позднелатинское canonizatio, от греч. kanonizo - "определяю на основании правила", от kanon - "правило", "канон") - процесс причисления к лику святых в христианской церкви.

Первоначально культ святых складывается из поклонения останкам мучеников, пострадавших во время гонений на христиан (I–IV вв.). Доказательством святости был факт мученической смерти за веру. Затем такого же почитания стали удостаиваться и другие христиане, жизнь которых отличалась особой святостью, к лику святых стали причислять также отцов и учителей церкви, выдающихся миссионеров и тех, кто прославился милосердием. Культ святых носил местный характер. Их почитание определялось общиной и узаконивалось епископом, а когда оно принимало повсеместный, т. е. общецерковный характер, подтверждалось главой церкви.

Со временем церковь выработала определенные правила канонизации. Основные положения Римско-католической церкви в этой области были приняты в XII-XVIII вв. (особых отличий в понимании канонизации в христианских конфессиях по существу нет, однако в католицизме существуют более четкие требования к этому процесса). Так, около 1170 г. папа римский Александр III постановил, что право канонизировать святых должно быть исключительной прерогативой пап. В 1588 г. папа Сикст V создал Конгрегацию обрядов, которая стала заниматься вопросами литургии и канонизации. В 1634 г. Урбан VIII определил строгий порядок проведения канонизаций, в ходе которых святость стали доказывать серьезной документацией в ходе особых процессов. В 1642 г. Урбан VIII ввел разграничение между канонизацией и беатификацией (от лат. beatus - "блаженный", "благословенный"; причисление к лику блаженных). В XVIII в. четкие канонические требования к этим процедурам установил Бенедикт XIV. Поправки и уточнения вносили Павел VI (1969) и Иоанн Павел II (1983).

Правила процедуры собраны в Кодексе канонического права. Согласно этому документу, причисление к лику святых проводится в два этапа: сначала беатификация, затем собственно канонизация.

Беатификация

Беатификацию инициирует, как правило, епархия, на территории которой похоронен праведник. Она же начинает сбор материалов о его жизни, включающие документы, подтверждающие его святость и исключительные добродетели, его сочинения и информацию о посмертных чудесах, совершившихся по его заступничеству.

Как правило, такими чудесами являются случаи необъяснимого с медицинской точки зрения исцеления. Для причисления к лику блаженных достаточно установить один такой случай (это условие необязательно при беатификации мученика за веру).

Это так называемая формальная процедура. Существует еще эквивалентная беатификация, которая осуществляется, когда культ данного лица уже существует. В этом случае требуются доказательства того, что его почитают не менее ста лет.

Для проверки всех сведений создается специальный трибунал, который заслушивает показания как сторонников беатификации, так и противников. Выдвижение доводов против беатификации кандидата позволяет избежать несвоевременных и поспешных решений.

Затем собранные документы поступают в Римскую епархию, где их рассматривает уже другая комиссия, в которую могут входить даже представители других религий и светские люди. Эта комиссия должна определить, не имеет ли приписываемое кандидату чудо научного или хотя бы логического объяснения. Затем дело рассматривает ватиканская Конгрегация по делам святых (преемник Конгрегации обрядов). Окончательное решение о причислении мученика или праведника к лику блаженных принимает папа, после чего устраивается торжественная месса.

Процесс беатификации начинается не ранее, чем через пять лет после кончины подвижника. Однако папа своим решением может сократить этот срок или отменить его (как в случае с матерью Терезой и папой Иоанном Павлом II).

Почитание блаженных не является обязательным для всей церкви и обычно носит местный характер (в некоторых епархиях или в одной церковной области).

Канонизация

Процесс канонизации аналогичен беатификации. Однако для причисления к лику святых необходимо, чтобы церковь констатировала необъяснимые наукой чудеса, совершившиеся уже после беатификации: двух после "формальной" и трех - после "эквивалентной" (однако папа может отойти от этих правил).

Процедуру начинает та епархия, где произошло чудо. Также, как на и этапе беатификации, учреждается трибунал для сбора документации и организуется медицинская экспертиза, затем документация передается в Конгрегацию по делам святых, и завершается процесс декретом папы о провозглашении нового святого. Этот документ вводит официальное почитание святого во всей церкви: его имя включают в литургические календари, ему может быть посвящен праздник и присвоены особые почетные титулы, например покровитель местной церкви или монашеского ордена.

Церемонии

В древности торжественные обряды канонизации совпадали с перенесением мощей святого под алтарь какой-либо церкви. Начиная с XIII в. церемонии совершались, как правило, внутри собора Св. Петра. В настоящее время они проводятся на площади перед собором, чтобы позволить большому количеству народа принять в них участие. В течение года со дня канонизации в Ватикане должна быть организована торжественная месса в родной епархии святого.

Последнее время церемонии канонизации и беатификации часто совершаются во время апостольских поездок пап в том месте, откуда происходит святой.

Статистика

Наибольшее количество блаженных и святых было провозглашено Иоанном Павлом II (1978-2005) - 476 святых и 1314 блаженных (его предшественники Иоанн XXIII и Павел VI канонизировали лишь 10 и 80 человек).

В понтификат Бенедикта XVI (2005-2013) церемонии канонизации и беатификации проходили значительно реже, чем при Иоанне Павле II, т.к. им были ужесточены критерии отбора кандидатов. Хотя в феврале 2013 г. он принял решение о причислении к лику святых сразу 813 мучеников из итальянского города Отранто (выжившие при осаде и захвате турками города в 1480 г. они приняли мученическую смерть, отказавшись принять ислам).

Имена святых и блаженных, почитаемых католической церковью, включены в Римский мартиролог, последнее пересмотренное и исправленное издание которого вышло в 2004 г. В нем содержится около 8 тыс. имен.