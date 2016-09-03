Минприроды РФ надеется за 10 лет ликвидировать две трети полигонов с ТБО

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минприроды России рассчитывает за 10 лет ликвидировать две трети полигонов с твердыми бытовыми отходами (ТБО), сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2016).

"Мы выдвинули проект "Чистая страна", где ключевая тема - переработка отходов и ликвидация прошлого экологического ущерба. На следующий год запланированы конкретные мероприятия по ликвидации полигонов в Подмосковье, Нижнем Новгороде и ряде других регионов. А вообще, за 10 лет мы хотим две трети тех полигонов, которые могут работать, ликвидировать", - сказал Донской.

По его словам, 26 сентября все регионы должны представить и утвердить региональные схемы формирования инфраструктуры и программы, которые опишут все мероприятия в этой сфере и объемы их финансирования.

Донской добавил, что с 1 июля 2016 года вступили в силу добровольные стандарты термической утилизации отходов, которые с 2019 года станут обязательными. Кроме того, осенью текущего года выйдет постановление на запрет захоронений твердых бытовых отходов.

"Главный принцип, который будет стимулировать строительство современных перерабатывающих производств - это ответственность производителей. Если производитель отходов не сможет самостоятельно их переработать или нанять сторонний сервис, он должен будет платить серьезные экологические платежи, и здесь уже государство будет строить необходимую инфраструктуру", - отметил министр.

По его словам, государство устанавливает такой экологический платеж, "чтобы производитель самостоятельно шел на то, чтобы строить всю инфраструктуру".

Донской не стал называть самые замусоренные регионы России, однако сказал, что в Дальневосточном федеральном округе наибольшее накопление отходов зафиксировано в Приморском крае, Хабаровской области и Якутии.