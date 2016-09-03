Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минприроды РФ надеется за 10 лет ликвидировать две трети полигонов с ТБО

Общество
3 сентября, 3:48 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
26 сентября все регионы должны представить и утвердить региональные схемы формирования инфраструктуры и программы, которые опишут все мероприятия в этой сфере и объемы их финансирования
Материал из 1 страницы
© Александр Рюмин/ТАСС, архив

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минприроды России рассчитывает за 10 лет ликвидировать две трети полигонов с твердыми бытовыми отходами (ТБО), сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2016).

Читайте также новости по теме:
ВЭФ-2016
Минвостокразвития: сумма уже подписанных на ВЭФ 100 соглашений достигла 1,46 трлн рублей
Топилин: льготная ипотека может улучшить демографию на Дальнем Востоке
Роман Ротенберг: вопрос посещения Кубка мира по хоккею зависит от решения МИД Канады

"Мы выдвинули проект "Чистая страна", где ключевая тема - переработка отходов и ликвидация прошлого экологического ущерба. На следующий год запланированы конкретные мероприятия по ликвидации полигонов в Подмосковье, Нижнем Новгороде и ряде других регионов. А вообще, за 10 лет мы хотим две трети тех полигонов, которые могут работать, ликвидировать", - сказал Донской.

По его словам, 26 сентября все регионы должны представить и утвердить региональные схемы формирования инфраструктуры и программы, которые опишут все мероприятия в этой сфере и объемы их финансирования.

Донской добавил, что с 1 июля 2016 года вступили в силу добровольные стандарты термической утилизации отходов, которые с 2019 года станут обязательными. Кроме того, осенью текущего года выйдет постановление на запрет захоронений твердых бытовых отходов.

"Главный принцип, который будет стимулировать строительство современных перерабатывающих производств - это ответственность производителей. Если производитель отходов не сможет самостоятельно их переработать или нанять сторонний сервис, он должен будет платить серьезные экологические платежи, и здесь уже государство будет строить необходимую инфраструктуру", - отметил министр.

По его словам, государство устанавливает такой экологический платеж, "чтобы производитель самостоятельно шел на то, чтобы строить всю инфраструктуру".

Донской не стал называть самые замусоренные регионы России, однако сказал, что в Дальневосточном федеральном округе наибольшее накопление отходов зафиксировано в Приморском крае, Хабаровской области и Якутии.

Смотрите также

В Карачаево-Черкесии построят полигон ТБО
Путин поручил проверить полигон ТБО, из-за которого в 16 раз выросли тарифы ЖКХ
Томский губернатор предложил японцам разработать для региона модель управления ТБО
Из Истринского полигона ТБО в Подмосковье планируют получать газ
Власти Подмосковья изменят правила утилизации ТБО

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Восточный экономический форум 2016
Персоны
Донской, Сергей Ефимович
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
5
Град размером с куриное яйцо выпал в Новой Москве, утверждают пользователи соцсетей
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подозреваемая в убийстве девочки в Иванове могла пойти на преступление из ревности
2
Опрос: Трамп впервые с июля опередил Клинтон по популярности
3
Каримов почти неделю провел в состоянии комы 3-й степени
4
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
5
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
6
Генри Киссинджер не будет поддерживать Хиллари Клинтон на выборах президента США
7
СМИ: США придется продолжить закупать у РФ места для отправки астронавтов к МКС
Темы дня
Реклама