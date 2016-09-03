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Память Дмитрия Разумовского, погибшего в Беслане, почтили на его родине в Ульяновске

Общество
3 сентября, 12:14 UTC+3 УЛЬЯНОВСК /Корр. ТАСС, Наталья Хороших
Во время штурма здания школы №1 в Беслане Дмитрий Разумовский, обнаружив огневую точку террористов, отвлек внимание на себя и погиб в бою
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У входа в столовую школы №1 в Беслане

У входа в столовую школы №1 в Беслане

© Сергей Узаков/ТАСС, архив

УЛЬЯНОВСК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Хороших/. Митинг-реквием, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошел в субботу в Ульяновске у памятника Дмитрию Разумовскому. Почтить память героя, погибшего при освобождении заложников в Беслане, пришли школьники, студенты, представители власти и религиозных организаций, передает корреспондент ТАСС.

"Этот день навсегда стал кровоточащей раной в сердце России, трагической зарубкой на нашей с вами памяти. Вместе со всей страной мы оплакиваем каждого погибшего и соболезнуем каждому пострадавшему, благодарим защитников и проклинаем террористов. На их пути всегда встают отважные люди, такие, как наш земляк, Герой России подполковник Дмитрий Разумовский, который 3 сентября 2004 года заслонял собой детей и шагнул в бессмертие", - сказал на митинге врио губернатора Ульяновской области Сергей Морозов.

Черный сентябрь Беслана

Впервые за 12 лет, которые прошли с момента трагических событий, этот день провела не в Беслане Рита Сидакова - член Общественной палаты Северной Осетии, сопредседатель общественной организации "Ассоциация жертв террористических актов "Матери Беслана".

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Она прибыла в Ульяновск, чтобы почтить память Разумовского и всех, погибших от рук террористов. Трагические события не обошли женщину стороной: в списке 186 погибших детей есть и ее дочь Алла. Сейчас девочка была бы взрослой - ей уже исполнился бы 21 год.

Сентябрь 2004 года перевернул жизнь, которая с тех пор разделилась на "до" и "после". Когда я приехала в Ульяновск, подошла к памятнику (Дмитрию Разумовскому - прим. ТАСС), смотрю на Диму и думаю: он шагнул в вечность и, наверное, там сейчас вместе с моей дочерью", - сказала во время выступления Сидакова.

Она также рассказала, что каждый год 3 сентября в Беслане от школы к кладбищу идет крестный ход. Фотографии сотрудников спецподразделений несут ребята, которые выжили. Пройти 110 метров с одним из героев - большая честь для каждого.

Страшнее войны

Сопредседатель "Матерей Беслана" подчеркнула, что во время Великой Отечественной войны Беслан похоронил 357 мужчин, а лишь за один день 3 сентября 2004 года город потерял 334 человек. Случившиеся события потрясли даже ветеранов, прошедших тяготы Великой Отечественной войны.

"Один из ветеранов был заложником в школе, он сказал: "Я думал, что ничего страшнее в своей жизни, чем Сталинград, не увижу, но то, что творили эти нелюди, было страшнее во много раз", - добавила Сидакова.

Подвиг Разумовского

Начальник отделения управления "В" ("Вымпел") Центра специального назначения ФСБ России подполковник Дмитрий Разумовский родился в Ульяновске. 1 сентября 2004 года он вместе с группой "Вымпел" прибыл в Беслан, где террористы захватили школу. 3 сентября, находясь во главе штурмовой группы, получил приказ на штурм здания. Обнаружив огневую точку террористов, герой отвлек внимание на себя и погиб в бою.

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Своими действиями Дмитрий Разумовский обеспечил уничтожение всех находившихся в помещении бандитов следовавшими за ним бойцами. Указом президента РФ от 6 сентября 2004 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, подполковнику присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Его родственникам вручен знак особого отличия - медаль "Золотая Звезда".

Именем Разумовского названа одна из улиц в Ульяновске, на площади 100-летия В. И. Ленина установлен монумент в его честь. В 2015 году герою было посмертно присвоено звание Почетного гражданина города.

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