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Прощание с погибшим во время паводка главой МЧС Приморья состоится 5 сентября

Общество
4 сентября, 7:13 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
"КамАЗ", на котором Олег Федюра направлялся в пострадавший от тайфуна населенный пункт Уборка, упал в воду, Федюра погиб, до последнего спасая экипаж
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Прощание с погибшим во время паводка начальником Главного управления МЧС России по Приморскому краю полковником Олегом Федюрой состоится во Владивостоке 5 сентября. Проститься с человеком, который погиб, оказывая помощь жителям пострадавших от паводка сел Приморья, смогут все горожане в Приморской краевой филармонии в центре города, сообщили сегодня ТАСС в пресс-службе краевого управления МЧС.

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"Прощание с трагически погибшим состоится 5 сентября в Приморской краевой филармонии", - сказали в пресс-службе.

После прохождения тайфуна Олег Федюра с группой спасателей направлялся в один из наиболее пострадавших от стихийного бедствия населенный пункт Уборка Чугуевского района для оказания адресной помощи местному населению. Проезжая мост через реку Павловка, "КамАЗ" со спасателями рухнул в воду. В грузовике, помимо начальника управления, находились восемь сотрудников Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда. Федюра погиб, до последнего спасая весь личный состав, но сам выбраться не смог. Никто из его подчиненных не пострадал.

Олег Федюра занимал должности заместителя начальника отдела инженерно-технических мероприятий Главного управления МЧС по Амурской области, Южного регионального центра МЧС России, МЧС России по Ставропольскому краю. В 2015 году он возглавил приморское управление МЧС.

Олег Федюра стал единственной жертвой разрушительного паводка в Приморье.

Паводок в Приморье

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе было подтоплено свыше 3261 дом тыс. домов в 14 муниципальных образованиях, 1086 придомовые территории.

В зоне подтопления остаются 14 муниципальных образований. На 32 участках автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 30,5 км. Для жителей подтопленных домов развернуты 16 пунктов временного размещения, где организовано питание, имеются необходимые предметы первой необходимости. Из зоны паводка эвакуированы 722 человека.

Спасательные операции сегодня продолжаются в населенных пунктах Светлая Тернейского района, Уборка, Павловка, Антоновка, Шумное Чугуевского района.

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