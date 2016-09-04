Генсек ООН: глобальное изменение климата стало общепризнанным фактом

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. Спор о реальности феномена глобального изменения климата закончился, и скептиков, ставящих существование этого явления под сомнение, практически не осталось. Такое мнение высказал в воскресенье генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на пресс-конференции в китайском городе Ханчжоу в преддверии открытия саммита G20.

"Отрицающие изменение климата или так называемые скептики, которых мы слышали в последние семь лет - этого всего уже почти нет. Спор о климатическом феномене закончился, это доказано научно. Это (изменение климата - прим. ТАСС) влияет на нашу повседневную жизнь", - заявил генсек.

Он приветствовал ратификацию Парижского соглашения по климату Китаем и США, на долю которых приходится почти 38% общемирового объема выбросов парниковых газов, являющихся основной причиной роста температуры атмосферы. По его словам, Пекин и Вашингтон действуют дальновидно и мудро. "Они работают ради людей, работают ради планеты Земли", - утверждал Пан Ги Мун.

В субботу президент США Барак Обама и председатель КНР Си Цзиньпин официально передали генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну документы о ратификации двумя странами Парижского соглашения. "В этой битве ни одно государство не может победить в одиночку, каким бы сильным оно ни было", - заявил Обама в ходе церемонии в Ханчжоу. В свою очередь Си Цзиньпин подчеркнул, что от ответа на проблему изменения климата зависит "будущее нашего народа и благосостояние человечества".

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии планеты. Соглашение, которое должно прийти на смену Киотскому протоколу, истекающему в 2020 году, вступит в силу через 30 дней после того, как по меньшей мере 55 стран, ответственных за 55% общемирового объема выбросов парниковых газов, передадут ООН документы о ратификации.

Генсек ООН в субботу призвал страны последовать примеру Китая и США и в кратчайшие сроки присоединиться к Парижскому соглашению, чтобы оно вступило в силу до конца 2016 года. 21 сентября в Нью-Йорке состоится специальное мероприятие по ратификации документа, на которое Пан Ги Мун пригласил мировых лидеров.