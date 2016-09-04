Меркель подчеркнула важность равных шансов на получение образования

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает важным добиваться равных шансов на получение образования для всех групп населения. Об этом она заявила в китайском Ханчжоу, где проходит саммит G20.

"Мы говорили о важности инноваций и образования, особенно для молодого поколения и для женщин, которые пока еще не ведут трудовую деятельность в достаточном объеме", - сказала канцлер. По ее словам, это в особенности важно для усиления и оживления мировой конъюнктуры.

Председательство в G20 1 декабря перейдет к Германии, следующий саммит пройдет в июле 2017 года в Гамбурге. Меркель ранее заявляла, что приоритетом для ФРГ в год председательства в G20 будет внедрение в экономику цифровых технологий.

"Группа двадцати" - неформальное объединение крупнейших экономически развитых и развивающихся стран, существующее с 1999 года. Членами G20 являются 19 государств (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония), а также Евросоюз. В них проживает две трети населения Земли. На страны G20 приходится около 85% мирового ВВП, 80% мировой торговли.

G20. Хроника работы саммита