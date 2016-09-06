Муфтий: не более 5% боевиков ИГ владеют основами ислама

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /Корр. Наталия Михальченко/. Боевики запрещенной в России организации "Исламское государство" (ИГ) лишь прикрываются именем ислама, а на самом деле не более 5% из них знакомы с основами ислама. Об этом сообщил петербургским журналистам председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, муфтий Равиль Панчеев.

"Среди боевиков ИГ наберется не более 5% знающих суть исламской религии", - сказал он, анонсируя цели и задачи международной межконфессиональной научной конференции "Мировой опыт традиционных религиозных организаций в борьбе с терроризмом". Форум откроется во вторник в Петербурге.

"В последнее время нам, мусульманам, постоянно приходится оправдываться, защищая свою веру, пытаясь доказать, что террористы только прикрываются именем ислама, не исповедуя его и часто не имея понятия о его основных истинах" - отметил муфтий. Конференция, которую мусульманские и христианские священники и активисты организовали в Петербурге направлена на то, чтобы очевидное для специалистов размежевание между исламом и терроризмом распространилось шире. "Мы хотим достучаться до общественного сознания. Помогите нам пошире донести эту мысль", - апеллировал муфтий к журналистам.

По его мнению, подпитка террористической деятельности идет, с одной стороны, от неверия, и с другой стороны, - от пресыщения технологиями. "Распространившиеся в 90-е годы компьютерные игры сыграли свою роль в распространении терроризма. Игроки насытились виртуальной реальностью и вышли на живые мишени, начали убивать мирных людей", - полагает муфтий. В пользу этой версии, по его мнению, говорит тот факт, что террористы часто являются выходцами далеко не из самых бедных и обездоленных слоев общества, как принято считать.

Доказать, что террористы, которые взрывают себя в толпе народа, не имеют отношения к истинному исламу, по мнению муфтия, также не составляет труда. "Если шахид взрывает себя, он совершает самоубийство, следовательно перестает быть верующим, а значит и по определению не может попасть в рай", - сказал муфтий.

На конференции планируется проанализировать опыт в области работы с нелегальными мигрантами, здесь выступят ученые-египтологи, которые ежегодно работают в Египте и наблюдают в развитии ситуацию в стране, пережившей период стабильности времен правления Хосни Мубарака, безвременье "Арабской весны" и наметившуюся стабилизацию, омрачаемую вылазками террористов. В рамках конференции пройдет второй петербургский конкурс чтецов Корана.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье