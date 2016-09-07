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На аукционе во Владивостоке собрано 2,5 млн руб. на сохранение тигров и леопардов

Общество
7 сентября, 16:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Средства будут направлены на поддержку программ по сохранению популяции дальневосточных леопардов и амурских тигров, а также на проекты по экологическому просвещению
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Организаторы благотворительного аукциона "Поможемприроде.рф", прошедшего в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, собрали более 2,5 млн рублей, которые пойдут на сохранение краснокнижных леопардов и тигров. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ

"Более 2,5 млн рублей было собрано в ходе организованного Минприроды России благотворительного аукциона "Поможемприроде.рф". Аукцион прошел в рамках II Восточного экономического форума во Владивостоке, 2-3 сентября 2016 года. Инициатором его проведения выступил заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев", - говорится в сообщении.

Большая часть собранных средств была выручена благодаря продаже скульптур дальневосточных леопардов и амурских тигров, выполненных в натуральную величину.

Собранные в этом году средства будут направлены на поддержку программ по сохранению популяции дальневосточных леопардов и амурских тигров, а также на проекты по экологическому просвещению на территории Дальневосточного федерального округа.

Годом ранее благотворительный аукцион в поддержку редких и исчезающих видов животных Дальнего Востока, который также прошел в рамках ВЭФ, собрал 5,3 млн. рублей.

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Россия Восточный экономический форум 2016
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