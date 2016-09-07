На аукционе во Владивостоке собрано 2,5 млн руб. на сохранение тигров и леопардов

"Швабе" представил на "Армии" опытный образец нового охотничьего прицелаНовости партнеров 7 сентября, 17:45
Лукин: РФ отправит атлетов в Рио в случае положительного решения исковСпорт 7 сентября, 17:44
Музей скульптуры Петербурга не получал указаний на снятие доски МаннергеймуКультура 7 сентября, 17:40
Железнодорожные войска РФ в ближайшее время получат новые образцы спецтехникиАрмия и ОПК 7 сентября, 17:35
Борисов: отставание РФ в сфере робототехники и беспилотников практически ликвидированоАрмия и ОПК 7 сентября, 17:28
"Т24" проведет чемпионат по дронбиатлонy на форуме "Армия-2016"Новости партнеров 7 сентября, 17:26
Шесть МиГ-29 уничтожили технику условного противника на учениях "Кавказ"Армия и ОПК 7 сентября, 17:25
Юрист: у "Рубина" нет оснований на заявку Янна М'Вила в РФПЛСпорт 7 сентября, 17:16
География форума "Армия-2016": как и где проходят военные выставкиАрмия и ОПК 7 сентября, 17:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Организаторы благотворительного аукциона "Поможемприроде.рф", прошедшего в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, собрали более 2,5 млн рублей, которые пойдут на сохранение краснокнижных леопардов и тигров. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
"Более 2,5 млн рублей было собрано в ходе организованного Минприроды России благотворительного аукциона "Поможемприроде.рф". Аукцион прошел в рамках II Восточного экономического форума во Владивостоке, 2-3 сентября 2016 года. Инициатором его проведения выступил заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев", - говорится в сообщении.
Большая часть собранных средств была выручена благодаря продаже скульптур дальневосточных леопардов и амурских тигров, выполненных в натуральную величину.
Собранные в этом году средства будут направлены на поддержку программ по сохранению популяции дальневосточных леопардов и амурских тигров, а также на проекты по экологическому просвещению на территории Дальневосточного федерального округа.
Годом ранее благотворительный аукцион в поддержку редких и исчезающих видов животных Дальнего Востока, который также прошел в рамках ВЭФ, собрал 5,3 млн. рублей.