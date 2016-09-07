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Сайт "Левада-центра" восстановил работу

Общество
7 сентября, 20:19 дата обновления: 7 сентября, 20:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Директор центра Лев Гудков не исключает, что сайт был атакован хакерами
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Руководитель "Левада-центра" Лев Гудков

Руководитель "Левада-центра" Лев Гудков

© Павел Смертин/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сайт "Аналитического центра Юрия Левады" после того, как больше часа был недоступен для пользователей, восстановил работу.

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Ранее при попытке зайти на сайт появлялось окошко, в котором сообщалось, что аккаунт отключен администратором сервера.

Директор центра Лев Гудков не исключил хакерской атаки. "Сайт не работает с полудня, нашим программистам не удается устранить неисправность", - сказал ТАСС директор "Левада-Центра" Лев Гудков. "Не исключено, что сайт не работает из- за хакерской атаки. Хотя, возможно, что он не выдержал нагрузки. Наши специалисты разбираются", - отметил он.

Минюст ранее сообщил, что автономная некоммерческая организация "Аналитический центр Юрия Левады" включена в список некоммерческих организаций - иностранных агентов. Со своей стороны Гудков заявил о намерении обжаловать это решение.

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