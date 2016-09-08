Маркин извинился перед журналисткой "Новой газеты" за грубые высказывания

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин извинился перед журналисткой "Новой газеты" Надеждой Прусенковой за грубые высказывания в ее адрес.

Публично приношу свои извинения перед Надеждой Прусенковой, которую обидел как женщину и журналиста несвойственным мне грубым высказыванием — Владимир Маркин (@VladimirMarkin) 8 сентября 2016 г.

Накануне он представил на Международной московской книжной выставке - ярмарке свою первую книгу из цикла "Тайны Следственного комитета", в которой описаны расследования пяти громких уголовных дел, в том числе убийство Анны Политковской. Однако Надежда Прусенкова заявила, что Маркин якобы позаимствовал часть ее текста о расследовании убийства Политковской. Маркин отверг эти обвинения, резко высказавшись в адрес Прусенковой.

"Вчера был очень эмоциональный день, считаю своим долгом извиниться перед журналисткой "Новой газеты", - написал Маркин в Тwitter.

Он заметил, что ему это несвойственно. "Публично приношу свои извинения перед Надеждой Прусенковой, которую обидел как женщину и журналиста несвойственным мне грубым высказыванием", - отметил представитель СК.

Ранее он пояснил, что "описание одних и тех же конкретных обстоятельств, зафиксированных материалами уголовного дела и озвученных в суде, вполне могут быть схожи, ведь это не чей-то художественный вымысел, а достоверные факты".