Маркин извинился перед журналисткой "Новой газеты" за грубые высказывания

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин извинился перед журналисткой "Новой газеты" Надеждой Прусенковой за грубые высказывания в ее адрес.
Публично приношу свои извинения перед Надеждой Прусенковой, которую обидел как женщину и журналиста несвойственным мне грубым высказыванием— Владимир Маркин (@VladimirMarkin) 8 сентября 2016 г.
Накануне он представил на Международной московской книжной выставке - ярмарке свою первую книгу из цикла "Тайны Следственного комитета", в которой описаны расследования пяти громких уголовных дел, в том числе убийство Анны Политковской. Однако Надежда Прусенкова заявила, что Маркин якобы позаимствовал часть ее текста о расследовании убийства Политковской. Маркин отверг эти обвинения, резко высказавшись в адрес Прусенковой.
"Вчера был очень эмоциональный день, считаю своим долгом извиниться перед журналисткой "Новой газеты", - написал Маркин в Тwitter.
Он заметил, что ему это несвойственно. "Публично приношу свои извинения перед Надеждой Прусенковой, которую обидел как женщину и журналиста несвойственным мне грубым высказыванием", - отметил представитель СК.
Ранее он пояснил, что "описание одних и тех же конкретных обстоятельств, зафиксированных материалами уголовного дела и озвученных в суде, вполне могут быть схожи, ведь это не чей-то художественный вымысел, а достоверные факты".