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Маркин извинился перед журналисткой "Новой газеты" за грубые высказывания

Общество
8 сентября, 22:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Официальный представитель СК РФ резко отверг обвинения Надежды Прусенковой в использовании ее текста в собственной книге
Материал из 1 страницы
Презентация книги руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ В.Маркина "Самые громкие преступления 21 века в России"

Презентация книги руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ В.Маркина "Самые громкие преступления 21 века в России"

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин извинился перед журналисткой "Новой газеты" Надеждой Прусенковой за грубые высказывания в ее адрес.

Накануне он представил на Международной московской книжной выставке - ярмарке свою первую книгу из цикла "Тайны Следственного комитета", в которой описаны расследования пяти громких уголовных дел, в том числе убийство Анны Политковской. Однако Надежда Прусенкова заявила, что Маркин якобы позаимствовал часть ее текста о расследовании убийства Политковской. Маркин отверг эти обвинения, резко высказавшись в адрес Прусенковой.

"Вчера был очень эмоциональный день, считаю своим долгом извиниться перед журналисткой "Новой газеты", - написал Маркин в Тwitter.

 Он заметил, что ему это несвойственно. "Публично приношу свои извинения перед Надеждой Прусенковой, которую обидел как женщину и журналиста несвойственным мне грубым высказыванием", - отметил представитель СК.

Ранее он пояснил, что "описание одних и тех же конкретных обстоятельств, зафиксированных материалами уголовного дела и озвученных в суде, вполне могут быть схожи, ведь это не чей-то художественный вымысел, а достоверные факты".

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Маркин, Владимир Иванович
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