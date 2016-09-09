Аксенов: День памяти павших в Крымской войне всегда был символом связи Крыма с Россией

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. День памяти воинов, павших в Крымской войне, который отмечается 9 сентября в Крыму, всегда был для жителей полуострова одним из символов неразрывной связи с Россией и ее историей. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице в социальной сети Facebook.
"После воссоединения Крыма с Россией сохранению памяти о Крымской войне уделяется особое внимание не только на республиканском, но и на самом высоком государственном уровне", - написал Аксенов. "Очень важно воспитывать подрастающее поколение на примерах мужества и героизма русских воинов, прививать молодежи уважительное отношение к истории нашей Родины, к памяти предков", - отметил он.
Аксенов добавил, что на протяжении многих лет органы власти Крыма и общественность ведут системную работу по восстановлению и сохранению исторической памяти о событиях этой войны. За прошедшие годы воссоздан мемориальный комплекс на Братском кладбище в Симферополе, где покоятся более 35 тыс. русских солдат, проведена большая работа по восстановлению и обустройству памятников и памятных мест, установлены десятки памятных досок, издается тематическая литература.
В Симферополе в пятницу были возложены цветы и венки к могилам русских воинов на мемориальном кладбище, в фойе здания Государственного совета Крыма была открыта фотовыставка. В ее экспозиции представлено более сотни фотографий, отражающих трагические события и героические страницы в истории нашего государства в период Крымской войны 1853-1856 годов, а также мероприятия, направленные на увековечивание их памяти.
Крымская или Восточная война (1853-1856 гг.) - война России с коалицией Франции, Османской империи, Великобритании и Сардинии за господство на Балканах, в бассейне Черного моря, на Кавказе и Дальневосточном побережье. В кровопролитных сражениях только в Крыму погибло около 150 тыс. российских воинов и 260-280 тыс. воинов стран-участниц крымской кампании. Захоронения расположены во многих городах и селах Крыма.
В сентябре 1854 года на территорию Крыма был высажен 60-тысячный англо-франко-турецкий десант для захвата главной базы Черноморского флота - Севастополя. Первым крупным сражением Крымской войны стало Альминское сражение, состоявшееся 8 сентября 1854 года. 13 сентября началась героическая оборона Севастополя, продолжавшаяся 11 месяцев. День памяти воинов, павших в Крымской войне, отмечается в Крыму с 1996 года.