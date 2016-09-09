Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аксенов: День памяти павших в Крымской войне всегда был символом связи Крыма с Россией

Общество
9 сентября, 12:52 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив
В Симферополе в пятницу были возложены цветы и венки к могилам русских воинов на мемориальном кладбище, в фойе здания Государственного совета Крыма была открыта фотовыставка
Материал из 1 страницы
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов

© Алексей Павлишак/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. День памяти воинов, павших в Крымской войне, который отмечается 9 сентября в Крыму, всегда был для жителей полуострова одним из символов неразрывной связи с Россией и ее историей. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Смотрите также
Памятная плита в честь крымчан, погибших за Ленинград, откроется на Пискаревском мемориале

"После воссоединения Крыма с Россией сохранению памяти о Крымской войне уделяется особое внимание не только на республиканском, но и на самом высоком государственном уровне", - написал Аксенов. "Очень важно воспитывать подрастающее поколение на примерах мужества и героизма русских воинов, прививать молодежи уважительное отношение к истории нашей Родины, к памяти предков", - отметил он.

Аксенов добавил, что на протяжении многих лет органы власти Крыма и общественность ведут системную работу по восстановлению и сохранению исторической памяти о событиях этой войны. За прошедшие годы воссоздан мемориальный комплекс на Братском кладбище в Симферополе, где покоятся более 35 тыс. русских солдат, проведена большая работа по восстановлению и обустройству памятников и памятных мест, установлены десятки памятных досок, издается тематическая литература.

В Симферополе в пятницу были возложены цветы и венки к могилам русских воинов на мемориальном кладбище, в фойе здания Государственного совета Крыма была открыта фотовыставка. В ее экспозиции представлено более сотни фотографий, отражающих трагические события и героические страницы в истории нашего государства в период Крымской войны 1853-1856 годов, а также мероприятия, направленные на увековечивание их памяти.

Смотрите также
Аксенов: Крым будет укреплять российскую идентичность после агрессивной украинизации

Крымская или Восточная война (1853-1856 гг.) - война России с коалицией Франции, Османской империи, Великобритании и Сардинии за господство на Балканах, в бассейне Черного моря, на Кавказе и Дальневосточном побережье. В кровопролитных сражениях только в Крыму погибло около 150 тыс. российских воинов и 260-280 тыс. воинов стран-участниц крымской кампании. Захоронения расположены во многих городах и селах Крыма.

В сентябре 1854 года на территорию Крыма был высажен 60-тысячный англо-франко-турецкий десант для захвата главной базы Черноморского флота - Севастополя. Первым крупным сражением Крымской войны стало Альминское сражение, состоявшееся 8 сентября 1854 года. 13 сентября началась героическая оборона Севастополя, продолжавшаяся 11 месяцев. День памяти воинов, павших в Крымской войне, отмечается в Крыму с 1996 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Аксенов, Сергей Валерьевич
Темы
Ситуация в Крыму
В других СМИ
Реклама
Фото
2
Мемориальная доска радиожурналисту Матвею Фролову открыта в Петербурге
14
Собянин открыл выставку археологических находок "Моей улицы"
3
Спецназ ФСИН показал навыки представителям тюремных ведомств 13 стран
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Я все равно буду делать свое дело": первое интервью Кузнецовой на посту омбудсмена
2
Федерация бокса окажет материальную помощь родным боксера Романчука
3
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
4
Главный тренер сборной РФ по боксу отстранен от должности
5
"Нам всем очень повезло с этим назначением": реакция на смену детского омбудсмена
6
Два сотрудника мэрии Омска задержаны при получении крупной взятки
7
Украина прекратила импорт газа из Польши из-за аварии на газопроводе
Темы дня
Реклама