Администрация Facebook удалила сообщение премьера Норвегии с фотографией "Ужас войны"

ОСЛО, 9 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Администрация социальной сети Facebook подвергла цензуре официальную страницу главы правительства Норвегии Эрны Сульберг, удалив с нее знаменитую фотографию "Ужас войны" и текст, которым премьер-министр сопроводила снимок. Об этом в новой записи на той же странице сообщила сама глава правительства.

Ранее из Facebook было удалено несколько сообщений журналистов крупнейшей по тиражу норвежской газеты Aftenposten, коллектив которой настаивает на своем праве публиковать в соцсети знаковый снимок времен Вьетнамской войны, несмотря на то, что на нем запечатлена полностью обнаженная девятилетняя девочка. "Пока я летела из Осло в Тронхейм сообщение на моей странице было удалено Facebook, - пишет премьер-министр. - Даже если это продиктовано благими намерениями, Facebook, удаляя подобные фото, редактирует нашу общую историю".

В первоначальной записи Сульберг выступила в поддержку Aftenposten, написав, что политика Facebook ограничивает свободу слова и должна быть пересмотрена. К новому сообщению глава правительства вновь прикрепила спорное фото, однако на этот раз фигура девочки на нем скрыта большим черным квадратом. Министр культуры Норвегии Линда Хофстад Хеллеланд, в свою очередь, пригласила представителей Facebook и редакторов норвежских газет принять участие в открытой дискуссии.

Члены журналистских объединений, со своей стороны, уже предлагают правительству запретить Норвежскому государственному пенсионному фонду инвестировать в Facebook. К настоящему моменту фонд вложил в американскую компанию 13,5 млрд крон (1,64 млрд долларов) и владеет 0,52% ее акций.

Фотография "Ужас войны" была сделана фотокорреспондентом Associated Press Ником Утом в 1972 году, снимок, сильно повлиявший на отношение граждан США к войне, принес автору Пулитцеровскую премию. На фото запечатлены мирные жители, на которых сбросил напалмовую бомбу пилот ВВС южновьетнамского правительства. В центре изображения находится девочка, получившая серьезные ожоги, она полностью обнажена, так как сорвала с себя горящую одежду. В Associated Press, согласно воспоминаниям самого Ута, на тот момент было строго запрещено публиковать снимки с ничем не прикрытой наготой, однако из-за информационной значимости фотографии руководство агентства сделало исключение.