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Администрация Facebook удалила сообщение премьера Норвегии с фотографией "Ужас войны"

Общество
9 сентября, 17:41 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко
Ранее из Facebook было удалено несколько сообщений журналистов крупнейшей по тиражу норвежской газеты Aftenposten, коллектив которой настаивает на своем праве публиковать в соцсети знаковый снимок
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ОСЛО, 9 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Администрация социальной сети Facebook подвергла цензуре официальную страницу главы правительства Норвегии Эрны Сульберг, удалив с нее знаменитую фотографию "Ужас войны" и текст, которым премьер-министр сопроводила снимок. Об этом в новой записи на той же странице сообщила сама глава правительства.

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Ранее из Facebook было удалено несколько сообщений журналистов крупнейшей по тиражу норвежской газеты Aftenposten, коллектив которой настаивает на своем праве публиковать в соцсети знаковый снимок времен Вьетнамской войны, несмотря на то, что на нем запечатлена полностью обнаженная девятилетняя девочка. "Пока я летела из Осло в Тронхейм сообщение на моей странице было удалено Facebook, - пишет премьер-министр. - Даже если это продиктовано благими намерениями, Facebook, удаляя подобные фото, редактирует нашу общую историю".

В первоначальной записи Сульберг выступила в поддержку Aftenposten, написав, что политика Facebook ограничивает свободу слова и должна быть пересмотрена. К новому сообщению глава правительства вновь прикрепила спорное фото, однако на этот раз фигура девочки на нем скрыта большим черным квадратом. Министр культуры Норвегии Линда Хофстад Хеллеланд, в свою очередь, пригласила представителей Facebook и редакторов норвежских газет принять участие в открытой дискуссии.

Члены журналистских объединений, со своей стороны, уже предлагают правительству запретить Норвежскому государственному пенсионному фонду инвестировать в Facebook. К настоящему моменту фонд вложил в американскую компанию 13,5 млрд крон (1,64 млрд долларов) и владеет 0,52% ее акций.

Фотография "Ужас войны" была сделана фотокорреспондентом Associated Press Ником Утом в 1972 году, снимок, сильно повлиявший на отношение граждан США к войне, принес автору Пулитцеровскую премию. На фото запечатлены мирные жители, на которых сбросил напалмовую бомбу пилот ВВС южновьетнамского правительства. В центре изображения находится девочка, получившая серьезные ожоги, она полностью обнажена, так как сорвала с себя горящую одежду. В Associated Press, согласно воспоминаниям самого Ута, на тот момент было строго запрещено публиковать снимки с ничем не прикрытой наготой, однако из-за информационной значимости фотографии руководство агентства сделало исключение.

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