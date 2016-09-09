Московское метро в День города продлит работу до 2 часов ночи

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Московский метрополитен в День города будет работать до двух часов ночи. Об этом сообщили в пресс-службе метро.

"10 сентября Московский метрополитен будет работать на час дольше, до 2 часов ночи",- уточнили в пресс-службе. Обычно работа подземки продлевается в рождественскую и пасхальную ночи.

Как сообщил ранее ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов, 10 и 11 сентября более 700 поездов дополнительно выйдут на линии московского метрополитена. "Во время празднования Дня города московское метро запустит 704 дополнительных поезда. Распределение подвижного состава будет зависеть от загруженности линий и количества городских празднований в районах станций метро", - сказал он.

Так, 10-11 сентября на Сокольническую линию дополнительно выйдут 118 поездов, на Арбатско-Покровскую - 18 поездов, на Филевскую - 154 поезда, на Кольцевую - 58 поездов в субботу и 62 поезда в воскресенье, на Калужско- Рижскую линию - 198 поездов, на Таганско-Краснопресненскую - 50 поездов. Также на участке от станции "Киевская" до станции "Международная" в эти дни дополнительно будут курсировать 46 поездов.

День города в Москве отметят с размахом. Во вторые выходные сентября в столице пройдет более 1 тыс. праздничных мероприятий, посвященных 869-летию столицы. Центральным событием праздника станет торжественное открытие Дня города на Красной площади в полдень 10 сентября.

Праздничная программа на городских площадках начнется с трансляции церемонии открытия. Музыкальный старт праздника на всех площадках города (всего их будет 212 - прим. ТАСС) состоится в 13:00 мск с исполнения гимна Москвы. Завершится праздничный день 10 сентября салютом в 22:00 мск.