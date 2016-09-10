Собянин поздравил жителей Москвы с Днем города

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города и поблагодарил их за труд, мастерство и талант.
"Москвичи, с днем рождения любимого города. Благодаря вашему труду, терпению, мастерству и таланту наш город живет и развивается. С праздником", - написал Собянин в своем аккаунте в Twitter.
В этом году Москва отмечает свое 869-летие. Праздничные мероприятия пройдут 10 и 11 сентября на более чем 200 площадках по всей столице: на Красной, Тверской, Пушкинской и Театральной площадях, Поклонной горе, Тверской улице, Цветном бульваре, а также во всех парках и зонах отдыха города.