Путин и Медведев решили провести выходные в Новгородской области

ОСТРОВ ЛИПНО (Новгородская область), 10 сентября. / ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев решили провести эти выходные вместе на свежем воздухе и выбрали для этого Новгородскую область, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Тем более эти края (Новгородская область) Путин любит", - отметил Песков.

Поездка началась вечером, когда глава государства и председатель правительства приехали вместе на остров Липно, откуда на катере по дельте реки Мста отправились на прогулку по озеру. Погода была спокойная, волны небольшие, что позволило Путину и Медведеву преодолеть несколько километров по воде и побеседовать в неформальной обстановке.

Путину и Медведеву повстречались рыбаки, которые в двух соймах (деревянных лодках длиной 12 - 15 метров) ловили с помощью невода рыбу, они были очень удивлены появлению первых лиц государства. Президент и премьер остановились у их лодок, поприветствовали рыбаков, а затем пригласили присоединиться к разговору.

Рыбаки показали Путину и Медведеву способ ловли рыбы с помощью невода, который натянут между двумя соймами. Таким образом рыбу на озере Ильмень ловили еще во времена Александра Невского. На рыбалку они отправляются, как и в давние времена, под парусами на больших деревянных лодках, не используя для передвижения топливо и мотор. Глава государства и премьер подробно расспросили рыбаков о технологии изготовления этих лодок, поинтересовались уловом, а рыбаки рассказали о породах рыбы, которой богато озеро: самые распространенные - окунь, лещ, судак, щука, налим.

Остров Липно - одно из живописных мест на озере Ильмень. Сейчас на нем живет только одна пожилая женщина. Рыбаки часто останавливаются здесь во время ловли рыбы. Еще на острове находится один из первых каменных храмов, возведенных после монгольского нашествия - Церковь Николы на Липне 1292 года.