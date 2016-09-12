Курбан-байрам в СКФО: десятки тысяч жертвенных животных, благотворительные акции и скачки

МАХАЧКАЛА, 12 сентября. /ТАСС/. Мусульмане всего мира 12-14 сентября отмечают один из главных праздников в исламе - Курбан-байрам - праздник милосердия и жертвоприношения. В честь этого праздника в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), где этот день объявлен выходным, принесут в жертву десятки тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота, проведут благотворительные акции.

Выходные дни в честь праздника

Традиционно Курбан-Байрам отмечается три дня. В 2016 году первый день праздника приходится на понедельник, 12 сентября, который в регионах СКФО, кроме Ставропольского края, официально объявлен нерабочим праздничным днем.

Как сообщили ТАСС в Духовных управлениях мусульман регионов, коллективные праздничные молитвы в первый день Курбан-байрама пройдут во всех мечетях субъектов СКФО. После праздничного намаза мусульмане начнут приносить в жертву животное и поздравлять близких родственников.

Спецплощадки для жертвоприношения

Во многих крупных городах округа работают специально организованные площадки с временными загонами для скота, где можно купить и принести в жертву животное. Так, при выезде из Нальчика в Кабардино-Балкарии уже с 9 сентября можно приобрести барана. Подобные площадки организованы во всех дагестанских городах. В Махачкале, как и в прошлом году, специальные площадки для совершения обряда жертвоприношения организованы за чертой города в районе торгового центра "Киргу" и ипподрома по трассе Махачкала - Каспийск.

"Все, что тут делается, все эти условия создаются для мусульман, чтоб они спокойно могли проводить все необходимые действия по совершению обряда жертвоприношения в день праздника Курбан-байрам. Локализация и создание всех необходимых условий для проведения обряда жертвоприношения в специально отведенных местах связанно еще и с тем, что необходимо наш город сохранить в чистоте. В хадисе посланника Аллаха сказано: "Чистота - половина веры", - отметил временно исполняющий обязанности муфтия Дагестана Ахмад-хаджи Кахаев.

Кроме того, на этих площадках имеются места для совершения намаза, столовые, где желающие могут бесплатно принять пищу в праздничные дни.

Акции помощи для нуждающихся

В эти дни также проводятся благотворительные акции для помощи нуждающимся.

"Многие не смогут провести праздник с семьями, например, студенты. Для них в пятигорской мечети будут накрыты столы, там же соберутся гости, представители диаспор, религиозных организаций", - сообщили ТАСС в Духовном управлении мусульман Ставропольского края.

Крупную благотворительную акцию, приуроченную к Курбан-байраму, в рамках которой для раздачи малоимущим семьям закуплены более 60 тыс. овец и 100 верблюдов, проводит региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова. "Для раздачи малоимущим семьям закуплены более 60 тыс. овец, 100 верблюдов, большое количество КРС. В Дагестан, Ингушетию, РСО-А, КБР, Ставропольский край, КЧР, Адыгею, Ростовскую область, Калмыкию, Астраханскую область доставлены 30 тыс. овец", - написал на своей странице Instagram врио главы Чечни Рамзан Кадыров.

Более 1,5 тыс. голов мелкого рогатого скота и 51 верблюд вывезены также для раздачи семьям погибших и раненных сотрудников правоохранительных органов.

В Северной Осетии в праздник Курбан-байрам помощь получат более 10 тыс. малоимущих и многодетных семей. "В рамках празднования Курбан-байрам будем закалывать более 3,5 тыс. голов жертвенного скота. Мясо потом будем развозить по малоимущим и многодетным семьям. Всего удастся помочь более 10 тысячам семей республики", - сообщил ТАСС муфтий республики Хаджимурат Гацалов.

В честь праздника Курбан-байрам также проводятся и другие мероприятия. Так, более миллиона рублей разыграли 10 сентября в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии (КЧР) на скачках на призы главы региона, посвященных празднику Курбан-байрам. Как сообщил ТАСС один из организаторов соревнований Аубекир Узденов, в забегах были выставлены более 100 лошадей, в числе которых лучшие скакуны юга России. В честь праздника Курбан-байрам зрителей угощали национальными блюдами.

История праздника

Курбан-байрам (арабск. Ид-аль-Адха) отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам и приходится на десятое число месяца Зуль-хиджа, 12 месяца мусульманского лунного календаря, и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей в мечетях, молитв и праздничного намаза, кульминацией является жертвоприношение. Праздник продолжается три дня.

Закалывание животного на Курбан-байрам является благодарением Всевышнему за его щедрость. Жертвователь должен разделить мясо на три равные части, одну из которых оставляет себе, из другой готовит угощение для гостей, а третью часть раздает неимущим. Традиция жертвоприношения восходит к легенде о пророке Ибрахиме (Аврааме), который в знак покорности и любви к Богу согласился принести в жертву сына. В последний момент Бог проявил милосердие и заменил младенца ягненком.