Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутаты ЛДПР предлагают установить минимальный размер стипендий не ниже МРОТ

Общество
12 сентября, 10:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Сейчас выплаты предусмотрены в размере от 467 руб. в месяц до 6717 руб. С 1 июля МРОТ составляет 7500 руб.
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР Ярослав Нилов и Михаил Дегтярев разработали и внесут в понедельник на рассмотрение Госдумы проект закона об установлении минимального размера стипендий не ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе либерал-демократов.

Смотрите также
Голодец: переиндексации стипендий в 2016 году не будет

Как говорится в пояснительной записке, текст которой имеется в распоряжении ТАСС, поправки предлагается внести в статью 36 закона "Об образовании в РФ", где будет прописано, что "минимальный размер норматива для формирования стипендиального фонда не может быть ниже МРОТ".

Авторы напоминают, что размеры стипендиального фонда устанавливаются постановлением правительства РФ. Им предусмотрены нормативы в размерах от 487 руб. в месяц (для подготовки специалистов среднего звена) до 6717 руб. в месяц (для подготовки научно-педагогических кадров).

"Очевидно, что данные нормативы для формирования стипендиального фонда низкие. Такая ситуация существенно ущемляет права студентов, которые не имеют достаточных средств к существованию на протяжении периода обучения, и для обеспечения своих минимальных потребностей им приходится находить работу, что может негативно сказаться на образовательном процессе", - заключают либерал-демократы.

С 1 июля 2016 года размер МРОТ был установлен в размере 7500 руб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
16
"ТеатРалли" : как в Москве проходил первый велопробег известных актеров
12
"Советский Голливуд": праздник фонтанов в Петергофе, посвященный Году российского кино
15
Собянин открыл первый московский парад городской техники
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа
2
СМИ: спецслужбы Украины завербовали подростков для совершения диверсий в ДНР
3
Independent: Россия станет сверхдержавой после сделки с США по Сирии
4
В Москве пресечена деятельность этнической ОПГ, похищавшей людей
5
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
6
Источник: выемки в ЦБ проводились по заявлению о краже дивана в санируемом банке
7
Белые медведи взяли в осаду полярную метеостанцию на острове в Арктике
Темы дня
Реклама