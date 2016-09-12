Депутаты ЛДПР предлагают установить минимальный размер стипендий не ниже МРОТ

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР Ярослав Нилов и Михаил Дегтярев разработали и внесут в понедельник на рассмотрение Госдумы проект закона об установлении минимального размера стипендий не ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе либерал-демократов.

Как говорится в пояснительной записке, текст которой имеется в распоряжении ТАСС, поправки предлагается внести в статью 36 закона "Об образовании в РФ", где будет прописано, что "минимальный размер норматива для формирования стипендиального фонда не может быть ниже МРОТ".

Авторы напоминают, что размеры стипендиального фонда устанавливаются постановлением правительства РФ. Им предусмотрены нормативы в размерах от 487 руб. в месяц (для подготовки специалистов среднего звена) до 6717 руб. в месяц (для подготовки научно-педагогических кадров).

"Очевидно, что данные нормативы для формирования стипендиального фонда низкие. Такая ситуация существенно ущемляет права студентов, которые не имеют достаточных средств к существованию на протяжении периода обучения, и для обеспечения своих минимальных потребностей им приходится находить работу, что может негативно сказаться на образовательном процессе", - заключают либерал-демократы.

С 1 июля 2016 года размер МРОТ был установлен в размере 7500 руб.